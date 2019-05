Rugby | Mondiali Under20 2020 | organizzazione assegnata all’Italia Rassegna per la terza

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Dopo il 2011 e il 2015 l'Italia tornerà ad ospitare iUnder 20 di: dopo l'edizione di quest'anno, che si disputerà in Argentina, il prossimo anno toccherà al Bel Paese ospitare lairidata di categoria. Lo ha annunciato il numero uno delitaliano, Alfredo Gavazzi al quotidiano "Libertà". Queste le parole del presidente della FIR: "Potremmo rivedere la formula e rifarci ad esempio ad una formula di parecchi anni fa, con una finale riservata alle squadre vincitrici di ciascun girone. Insomma, si potrebbe pensare ad una finale a tre squadre. Ci staremmo dentro con i tempi, in relazione al Mondiale Under 20. Oltretutto il prossimo anno li ospiteremo in Italia".

