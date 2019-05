Room | trama | cast e storia vera del film in tv stasera su Canale 5

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)delin tvsu28 maggio 2019 alle 21.26 su5 andrà in onda. La pellicola del 2015 è stata diretta da Lenny Abrahamson, regista noto al grande pubblico percome Adam e Paul, Garage, Come ha fatto Richard e Frank. L’opera rappresenta l’adattamento cinematografico del romanzo Stanza, letto, armadio, specchio pubblicato da Emma Donoghue nel 2010 e a sua volta ispirato ad una, il caso Fritzl. Ma qual è la sinossi di: laracconta ladel piccolo Jack, nato e vissuto sempre in una stanza senza aver mai visto nulla del mondo fuori. La madre Joy infatti, è stata rapita sette anni prima mentre andava a scuola e, tenuta prigioniera, ha subito abusi sessuali dal rapitore. Durante uno degli stupri la ragazza resta incinta e dà alla luce Jack. Alla mamma e il ...

