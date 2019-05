A Roma “Mortali Immortali - tesori del Sichuan nell’antica Cina” : Ai Mercati di Traiano l’antica civiltà cinese incontra la millenaria storia di Roma in “Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina” Dal 26 marzo al 18 ottobre 2019 in mostra le origini, la cultura e i riti del popolo Shu con una ricca collezione di reperti archeologici provenienti dai più importanti musei cinesi della Provincia del Sichuan. In un incontro ideale tra la civiltà del popolo Shu e l’Impero Romano, la mostra Mortali ...