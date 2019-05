Roma | bambino di un anno muore nel sonno in un asilo nido

Cagliari - bambino di 8 anni trova la mano di una statua Romana in mare : Uno straordinario ritrovamento archeologico è avvenuto in maniera del tutto fortuita nel giorno di Pasquetta sul litorale di Sant'Andrea, località balneare nei pressi di Quartu Sant'Elena, in Provincia di Cagliari. Secondo quanto riporta la stampa locale, a effettuare la scoperta è stato un bambino di 8 anni, Stefano Orrù, che si trovava con il padre Gianfranco sulla spiaggia in questione intorno alle ore 20:00. Sotto la luce del tramonto, il ...

Bambino Gesù di Roma - piccoli pazienti a scuola di robotica : Roma, al Bambino Gesù pazienti a scuola di robotica. Grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, Ze'tema Progetto Cultura.

Roma - bambino di quinta elementare scappa da scuola : "Ho paura di fare gli esami" : L'11enne frequenta l'istituto scolastico in piazza Monte Baldo. È stato rintracciato in via Montecristo dopo circa 30 minuti dai carabinieri

Roma - bambino precipita dal quinto piano di un palazzo. E' grave : Un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo ed è gravissimo. La tragedia in via Giulio Galli, zona Giustiniana, a Roma. Il piccolo è cosciente, ma in gravi condizioni: nella ...

Roma - bambino muore per un malore nell’auto su via Cristoforo Colombo. La procura indaga per omicidio colposo : Un bambino di 11 anni è stato colto da un malore mentre era in auto con la madre, a Roma, e stava andando in ospedale dopo non essere stato bene nel corso della notte. È accaduto attorno alle 8 in via Cristoforo Colombo, dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. Il bambino era a bordo con madre e e zia: le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrerlo e due pattuglie dei ...

La Notte dei Re – Francesco Totti sfida Luis Figo a Roma in favore del Bambino Gesù : Francesco Totti sfida Luis Figo: la Notte dei Re a Roma in favore del Bambino Gesù. Il 2 giugno, allo Stadio del Tennis del Foro Italico, le leggende del calcio mondiale si sfidano in un evento 6 contro 6 a sostegno della costruzione del nuovo Istituto dei Tumori e dei Trapianti del Bambino Gesù Una serata eccezionale con i re del calcio mondiale. È La Notte dei Re, l’evento che domenica 2 giugno a Roma vedrà affrontarsi due icone simbolo ...