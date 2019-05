Roland Garros – Match infinito tra Travaglia e Mannarino | il francese vince al quinto set

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio. Fognini batte Seppi. Paolini e Bolelli out - Travaglia va al quinto set contro Mannarino : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

Tennis : Roland Garros. Fognini vince derby con Seppi - Bolelli fuori : Tennis, Roland Garros: Fabio Fognini si aggiudica il derby tricolore contro Andreas Seppi e raggiunge Matteo Berrettini e Salvatore Caruso

Roland Garros 2019 : Naomi Osaka avanti col brivido - Halep cede un set. Con Jasmine Paolini l’Italia delle donne saluta Parigi : Nella terza giornata del Roland Garros 2019 non ci sono grandi scossoni per quel che riguarda il tabellone femminile, ma le due migliori giocatrici impegnate quest’oggi esordiscono rischiando entrambe di uscire con larghissimo anticipo da Parigi. Naomi Osaka comincia malissimo il suo match con Anna Karolina Schmiedlova: la giapponese, numero 1 del mondo, gioca in maniera orrenda il primo set e subisce un rotondo 6-0 dalla slovacca. Riesce ...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora disponibile per PC e console : Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora finalmente disponibile per PC ma anche per tutte le console, dunque PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in versione sia digitale che fisica.Riportiamo di seguito il trailer di lancio assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli sul gioco:Leggi altro...

Roland Garros – Simona Halep batte Ajla Tomljanovic : la campionessa in carica lascia un set per strada ma approda ai 32esimi : Simona Halep accede ai trentaduesimi di finale del Roland Garros: la tennista romena supera in 3 set l’australiana Ajla Tomljanovic La campionessa in carica del Roland Garros fa finalmente il suo esordio. Simona Halep scende in campo sulla terra rossa di Parigi e lo fa con un successo. La tennista romena, numero 3 al mondo, supera in 1 ora e 37 minuti l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 47 del ranking mondiale femminile. Halep vince ...

Roland Garros – Che paura per Osaka all’esordio - la n°1 al mondo ad un passo dall’eliminazione : sorride Sabalenka : Naomi Osaka ad un passo dall’eliminazione al primo turno del Roland Garros, bene Sabalenka E’ iniziato da un paio di giorni ormai lo spettacolo del Roland Garros. Oggi in campo tanti campioni del tennis, tra i quali anche la numero 1 del ranking WTA, Naomi Osaka, che ha disputato un match complicatissimo all’esordio. La giapponese se l’è infatti vista brutta contro la slovacca Schmiedlova: la numero 90 al mondo ha ...

Roland Garros – Bolelli ko all’esordio : Pouille elimina l’azzurro in tre set : Niente da fare per Bolelli al primo turno del Roland Garros: l’azzurro eliminato dal francese Pouille Simone Bolelli ko al 1° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il bolognese, numero 187 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al francese Lucas Pouille, numero 26 del ranking Atp e 22 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 in un’ora e 56 ...

