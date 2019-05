Roland Garros | Jasmine Paolini out al primo turno | sconfitta dalla Kasatkina

LIVE Fognini-Seppi - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 6-0 0-1 - il ligure vince anche il secondo set : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEL Roland Garros A PARTIRE DALLE ORE 11.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e Andreas Seppi, valida per il primo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il derby italiano scatterà alle ore 11.00. Si tratta del nono confronto tra i due nel circuito maggiore: finora il bilancio è in parità, sul 4-4. Fognini ha però vinto gli ultimi quattro scontri ...

Roland Garros – Simona Halep - campionessa in relax : “penso a dirvertirmi - non ho l’esigenza di ripetermi a Parigi” : Simona Halep al Roland Garros da campionessa ma senza l’ansia di doversi ripetere: la tennista romena vuole solo godersi il tennis senza pressioni L’anno scorso, al Roland Garros, Simona Halep si è tolta l’etichetta di ‘brava ma perdente’. La tennista romena, dopo aver tanto inseguito il suo primo Slam, è riuscita a vincere la finale del torneo parigino, battendo Sloane Stephens. Quest’anno Simona Halep ...

Roland Garros – Nadal - che dolore : entra e sbatte la testa contro una telecamera! [VIDEO] : Gaffe all’esordio nel Roland Garros per Rafa Nadal: il tennista maiorchino entra e sbatte la testa contro una telecamera Quando Rafa Nadal entra in campo al Roland Garros le attenzioni del pubblico e delle telecamere sono tutte per lui. E se i tifosi solitamente non rappresentano un problema, ma anzi un incentivo, le telecamere a volte posso essere un ‘duro ostacolo’. Chiedere allo stesso Rafa Nadal per avere conferma. ...

Il Roland Garros perde uno dei suoi giovani protagonisti : Felix Auger-Aliassime si ritira per infortunio : Felix Auger-Aliassime costretto ad annunciare il suo ritiro dal Roland Garros: il tennista canadese non ha recuperato al meglio dal problema all’inguine avuto durante il torneo di Lione Il Roland Garros perde uno dei suoi giovani protagonisti. Il talentuoso next-gen Felix Auger-Aliassime ha annunciato il suo ritiro. Il tennista canadese non ha recuperato al meglio dall’infortunio all’inguine accusato durante il torneo ATP ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - derby Fognini-Seppi. Esordio per altri tre azzurri : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’Esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

Roland Garros 2019 : tutti gli italiani in campo martedì 28 maggio. Orari - tv e streaming : Oggi nella terza giornata del Roland Garros 2019 cinque italiani saranno in campo, quattro uomini e una donna. Il match che ci interessa maggiormente è il derby tutto azzurro tra Fabio Fognini e Andreas Seppi che giocheranno il primo match sul campo dedicato a Simonne Mathieu, i precedenti tra i due nostri tennisti sono otto con quattro successi per parte, nelle prime quattro partite per Seppi dal 2007 al 2010, e nelle ultime quattro per Fognini ...

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di martedì 28 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : E’ tempo di day-3 al Roland Garros 2019 e le attese saranno per gli esordi del tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.5 e vincitore dell’ultimo torneo di Ginevra dopo essere uscito di scena al secondo turno negli Internazionali d’Italia 2019 contro Matteo Berrettini, che se la vedrà con l’australiano John Millman e dell’argentino Juan Martin Del Potro (n.8), contro il cileno Nicolás Jarry. Nel tabellone ...

Roland Garros 2019 : gli esordi di Alexander Zverev e di Naomi Osaka e lo stuzzicante derby tra Seppi e Fognini nella terza giornata : La terza giornata del Roland Garros è pronta ad andare in scena sulla terra rossa di Parigi. Sul Centrale “Philippe Chatrier“, Alexander Zverev, testa di serie n.5, andrà in cerca di una sua identità contro l’australiano John Millman. Il teutonico, dopo essere stato eliminato al secondo turno negli Internazionali d’Italia dal nostro Matteo Berrettini, si è in parte riscattato aggiudicandosi l’ATP di Ginevra e ...