Roland Garros – Che paura per Osaka all’esordio | la n°1 al mondo ad un passo

(Di martedì 28 maggio 2019) Naomiad undall’eliminazione al primo turno del, bene Sabalenka E’ iniziato da un paio di giorni ormai lo spettacolo del. Oggi in campo tanti campioni del tennis, tra i quali anche la numero 1 del ranking WTA, Naomi, che ha disputato un match complicatissimo all’esordio. La giapponese se l’è infatti vista brutta contro la slovacca Schmiedlova: la numero 90 alha messo in difficoltà la sua rivale sin dalle prime giocate, chiudendo il primo set con un incredibile e secco 0-6, in soli 22 minuti. AFP/LaPresse Naomi, dopo il ritiro dagli Internazionali di Roma, ha fatto di tutto pur di non venire eliminata al primo turno dello Slam francese, riuscendo a far suo il secondo set, al tie break, per poi andare in scioltezza nell’ultimo, portando a casa un’importante vittoria. Il match è terminato ...

