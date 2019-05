Roland Garros – Bolelli ko all’esordio | Pouille elimina l’azzurro in tre set

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli out con Pouille - in campo Travaglia. Osaka si salva con Schmiedlova e troverà Azarenka : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli eliminato da Pouille - Zverev passa al quinto. Osaka al terzo set con Schmiedlova!

Roland Garros 2019 - Simone Bolelli sconfitto 3-0 da Lucas Pouille : E’ finita già al primo turno l’avventura di Simone Bolelli nel tabellone principale del Roland Garros, battuto col punteggio di 6-3 6-4 7-5 dal francese Lucas Pouille. Il punteggio nel primo set segue i servizi fino al 4-3 per Pouille che è il primo a dover salvare una palla break proprio nel settimo game, ma nel successivo è lui a strappare il servizio a Bolelli col bolognese che glielo consegna con un doppio fallo e poi il transalpino tiene il ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli eliminato da Pouille - Zverev passa al quinto. Osaka a rischio sconfitta contro Schmiedlova!

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli indietro di due set con Pouille - Zverev passa al quinto. Osaka 0-6 con Schmiedlova!

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli sotto con Pouille - Zverev passa al quinto. Osaka perde il primo set 0-6 con Schmiedlova!

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini vince il derby con Seppi. Bolelli sotto con Pouille - Zverev passa al quinto

Roland Garros 2019 - chi affronterà Fabio Fognini al 2° turno? Data - programma - orario e tv : Fabio Fognini ha vinto il derby con Andreas Seppi nel primo turno del Roland Garros e si è guadagnato l’accesso al secondo turno, dove sfiderà l’argentino Federico Delbonis, che, proprio come l’azzurro, oggi ha impiegato quattro set per avere ragione del qualificato iberico Guillermo Garcia Lopez. I precedenti tra i due sono favorevoli all’italiano per 4-3, anche se sulla terra battuta outdoor il bilancio è di 3-3, con ...

Roland Garros – Zverev fatica ma la spunta sul finale : staccato il pass per il secondo turno : Alex Zverev lotta fino al quinto set all’esordio al Roland Garros: staccato il pass per il secondo turno Alexander Zverev approda a fatica al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il tedesco, numero 5 del mondo e del seeding, sconfigge l’australiano, John Millman, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3, 2-6, 6-7 (5-7), 6-3 in quattro ore e ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini vince il derby con Seppi. In campo Bolelli - Zverev passa al quinto

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini vince il derby con Seppi. In campo Bolelli - attesa per Travaglia

Roland Garros 2019 : Fognini si aggiudica in quattro set il derby contro Seppi. Il ligure accede al secondo turno : Il Court “Simonne Mathieu” è stato teatro del derby tricolore, valido per il primo turno del Roland Garros 2019, tra Fabio Fognini (testa di serie n.9 del seeding) e Andreas Seppi (n.71 del mondo). L’ha spuntata il ligure al termine di un confronto nel quale, a tratti, la differenza tra i due giocatori è stata sostanziale. Poi, un piccolo calo di Fognini ha permesso a Seppi di rientrare in partita e di prolungare il match, ...

Roland Garros 2019 : nel torneo di doppio Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego eliminano i due volte vincitori Slam Jamie Murray e Bruno Soares : Arriva una bella notizia dal torneo di doppio maschile al Roland Garros: nel primo turno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego eliminano, con il punteggio di 4-6 7-5 7-6(4), le teste di serie numero 2 del seeding, il britannico Jamie Murray (fratello maggiore di Andy) e il brasiliano Bruno Soares. Questi ultimi sono coppia ben conosciuta nella specialità, avendo vinto due Slam assieme: Australian Open e US Open 2016. Nel primo set, dopo un ...