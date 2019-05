Roland Garros 2019 | tutti gli italiani in campo martedì 28 maggio Orari | tv e streaming

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Oggi nella terza giornata delcinquesaranno in, quattro uomini e una donna. Il match che ci interessarmente è il derby tutto azzurro tra Fabio Fognini e Andreas Seppi che giocheranno il primo match suldedicato a Simonne Mathieu, i precedenti tra i due nostri tennisti sono otto con quattro successi per parte, nelle prime quattro partite per Seppi dal 2007 al 2010, e nelle ultime quattro per Fognini che ha anche vinto l’ultima proprio a Parigi nel secondo turno del torneo di due anni fa per tre set a zero. Gli altri dueimpegnati nel singolare maschile provengono entrambi dalle qualificazioni ed entrambi affronteranno un padrone di casa francese: Simone Bolelli giocherà il terzo incontro suldedicato alla Divina Suzanne Lenglen e sarà opposto a Lucas Pouille, Stefano Travaglia se la vedrà contro Adrian Mannarino nel quarto ...

Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - WeAreTennisITA : #Nadal inizia col piede giusto a Parigi. Battuto #Hanfmann in tre set: 6-2 6-1 6-3. Rafa non ha mai perso al primo… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… -