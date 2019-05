Roland Garros 2019 | Naomi Osaka avanti col brivido | Halep cede un set Con Jasmine

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Nella terza giornata delnon ci sono grandi scossoni per quel che riguarda il tabellone femminile, ma le due migliori giocatrici impegnate quest’oggi esordiscono rischiando entrambe di uscire con larghissimo anticipo da Parigi.comincia malissimo il suo match con Anna Karolina Schmiedlova: la giapponese, numero 1 del mondo, gioca in maniera orrenda il primo set e subisce un rotondo 6-0 dalla slovacca. Riesce a salire sul 3-0 nel secondo parziale, ma la pioggia riesce a dare fiato a Schmiedlova, che rimonta e va per due volte a servire per la vittoria, sul 5-4 e sul 6-5. In entrambi i casigioca ottimi game di risposta, senza mai far arrivare la sua avversaria a match point, vince il tie-break per 7-4 e poi controlla con un comodo 6-1 nel set decisivo. Anche Simonainizia in maniera un po’ zoppicante,ndo il parziale di mezzo ...

