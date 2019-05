Risultati elezioni Firenze 2019 | consiglieri comunali eletti | nomi e preferenze

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)Il 26 maggio non si è votato solo per le Europee e per le Regionali in Piemonte, infatti, si è svolta anche un’importante tornata di amministrative che ha coinvolto oltre 3.800 comuni. Tra questi anche: riconferma per Dario Nardella Il capoluogo toscano ha riconfermato, come previsto dai sondaggi, il sindaco uscente di centrosinistra Dario Nardella: ha preso 109.728 voti equivalenti al 57,05% per cento. Battuto, dunque, il candidato di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza italia più liste civiche) Ubaldo Bocci che ha sfiorato il 25% dei voti (47.690 voti). Alla tornata precedente Nardella diventò sindaco con il 59% dei voti: nessun sindaco fiorentino era stato eletto due volte di seguito al primo turno. Ecco la lista deia ...

