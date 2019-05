Rissa in Atalanta-Sassuolo | quasi 40 mila euro di multa

Scintille Atalanta-Sassuolo - mega Rissa all’intervallo : c’è un espulso : Incandescente finale di primo tempo tra Atalanta e Sassuolo, che hanno chiuso sul pari all’intervallo dopo le reti di Berardi e Zapata. Scontro in area De Roon e Magnanelli prima del duplice fischio e che pare abbia scatenato un putiferio. Al rientro negli spogliatoi, mega rissa in campo con un Berardi arrabbiatissimo e che viene espulso . Il direttore di gara fatica a tenere tranquilla la situazione, ammonisce De Roon e Magnanelli e ...

