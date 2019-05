Rissa a Cadice | Dario e il pugno per difendersi | ' Anche per i giudici è legittima difesa'

Dario - scagionato dopo la Rissa di Cadice : "Siamo intervenuti per difendere delle ragazze. Il mio pugno? Anche per il giudice è legittima difesa" : “Il pugno del filmato è il primo della mia vita, l’unico. Pensi che il giudice - non io, ma il giudice - mi ha scagionato perché dice che la mia è stata legittima difesa. Più di così...”. A parlare è Dario Bordoni, 25 anni, uno dei quattro italiani coinvolti nella rissa di Cadice.Dario è stato scagionato dalla giustizia spagnola che ha dato ragione alla sua versione: ...

L'abbiamo fatto per difenderci! Rissa a Cadice - la lite e poi le botte : "Chiariamo subito una cosa: io non sono un violento". A parlare al Corriere della Sera è Dario Bordoni, uno dei ragazzi coinvolti nella Rissa fuori dalla discoteca a Cadice. Dario sostiene che quello del filmato fosse il "primo pugno della mia vita, l'unico" e che sarebbe stato sferrato solo per difesa. La stessa cosa ha pensato anche la giustizia spagnola, che lo ha rilasciato: "Il giudice mi ha scagionato perché dice che la mia è stata ...

Rissa a Cadice in Spagna : arrestato il giovane italiano che ha sferrato il calcio : All'alba di sabato 25 maggio, fuori da un locale di Punta de San Felipe a Cadice, in Spagna, c'è stata una violenta Rissa tra studenti Erasmus italiani e alcuni giovani del posto. Ad avere la peggio un ragazzo spagnolo che è stato colpito con un violento calcio mentre era a terra ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Nella giornata di ieri, il giudice di Cadice ha confermato l'arrestato solo per l'autore del brutale calcio. La decisione è ...

Rissa a Cadice - gli amici di Emilio : «Ha cominciato a bere in Spagna» : Un calcio sulla tempia, il rumore assordante del piede che con atroce violenza colpisce la testa di un ragazzo inerme finito a terra dopo essere stato già colpito con forza da un pugno...

Rissa choc in Erasmus a Cadice : napoletano in carcere - rilasciati gli altri : È scattato l'arresto per uno dei quattro italiani coinvolti in una Rissa all'esterno di una discoteca di Cadice, in Spagna, nella quale un trentenne spagnolo è rimasto...

Cadice - arresto convalidato per l’italiano che ha colpito un ragazzo spagnolo in una Rissa : Il giudice ha convalidato l’arresto di Emilio Di Puorto, 29 anni, accusato di aver colpito durante una rissa fuori da una discoteca di Cadice un ragazzo spagnolo con un calcio secco alla testa, mentre era a terra. Una brutalità simile a quella che dovette subire Niccolò Ciatti, ucciso nella costa catalana nell’agosto del 2017. È stato portato nel c...

Spagna - Rissa a Cadice : arrestato uno dei quattro italiani fermati dalla polizia : Uno dei quattro italiani fermati in Spagna per l’aggressione ad un trentenne spagnolo durante una rissa verificatasi all’esterno di una discoteca di Cadice è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il sito Diario de Cadiz, si tratta del 29enne napoletano Emilio Di Puorto. Il trentenne spagnolo è stato colpito alla testa con un calcio ed ora è in prognosi riservata. La serata tra giovani come tante, iniziata nel divertimento e nell’eccitazione ...

Cadice - Rissa tra studenti in Erasmus : chi sono i quattro italiani fermati : Hanno dai 21 ai 28 anni i quattro ragazzi italiani protagonisti della rissa a Cadice. I giovani in queste ore sono stati ascoltati dalle autorità locali e gli interrogatori continueranno nel...

Rissa a Cadice - ecco chi sono gli aggressori del ragazzo spagnolo : Luca Sablone Continuano gli interrogatori ai quattro fermati in Spagna dopo la Rissa ha portato in ospedale un ragazzo spagnolo È di Napoli l'autore del violentissimo calcio rifilato ad un giovane spagnolo durante la Rissa scoppiata ieri mattina a Cadice. Resi noti anche i nomi del resto del gruppo coinvolto nella violenta Rissa: Emilio Di Puorto (a giugno compirà 29 anni), Dario Bordoni (24 anni), Luca Maicon Vinicius Bellavia (22 ...

Rissa choc in Erasmus a Cadice : ecco i nomi dei quattro italiani arrestati : Hanno dai 21 ai 28 anni i quattro ragazzi italiani protagonisti della Rissa a Cadice. I giovani in queste ore sono stati ascoltati dalle autorità locali e gli interrogatori continueranno nel...

Spagna - Rissa fuori da un locale a Cadice - il responsabile di sala della discoteca : “Gli italiani erano molto ubriachi” : “Non so cosa sia successo tra quei due gruppi, la nostra barista mi ha detto che gli italiani erano molto ubriachi“. A raccontarlo a Repubblica è Ignacio, il responsabile di sala del “Momart Club“, la discoteca più nota di Cadice, in Spagna, davanti alla quale all’alba di sabato mattina quattro studenti italiani in Erasmus si sono scagliati con calci e pugni contro un ragazzo spagnolo, ora ricoverato in coma ...

Cadice - quattro italiani in Erasmus arrestati dopo una Rissa : calci e pugni a uno spagnolo - è grave : Il quotidiano Diario de Cadiz pubblica un video shock dell'aggressione, in cui si vede un ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente.

