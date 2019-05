Ridley Scott dirigerà il terzo prequel della saga “Alien”

Ridley Scott pronto a terzo prequel di «Alien» : L'amore di Ridley Scott per il suo Alien., cult del 1979 che compie nel 2019 40 anni, è smisurato e quindi ecco l'idea di un terzo prequel nonostante i precedenti non siano andati per il meglio. La sua idea? Farne un regalo ai fan. Secondo le ultime notizie, Alien: Covenant avrà un sequel, sempre diretto dal "papà" del franchise. Il regista, il deus ex machina del film originale da cui ha preso le mosse ...

Il gladiatore : cast - trama e curiosità sul film diretto da Ridley Scott : Una volta all’anno torna in televisione e, comunque, si riguarda sempre volentieri: anche questa stagione Il gladiatore di Ridley Scott torna a fare compagnia al pubblico televisivo: appuntamento per domenica 26 maggio, in prima serata su ReteQuattro. Russell Crowe, Joaquin Phoenix e Richard Harris aspettano ancora una volta gli spettatori negli ormai iconici ruoli di Massimo Decimo Meridio, l’imperatore Commodo e ovvamente Marco ...

Exodus – Dei e re : trama - cast e curiosità del film biblico di Ridley Scott : Kolossal biblico uscito nel 2014 e basato chiaramente sulle storie del popolo ebraico narrate all’interno dell’Esodo, il secondo libro della Bibbia, Exodus – Dei e re è diretto dal grande regista inglese Ridley Scott e va in onda giovedì 25 aprile su ReteQuattro a partire dalle 21.15. Nel cast, tra i tanti attori di livello assoluto, spiccano Ben Kingsley, Christian Bale e Sigourney Weaver. Exodus – Dei e re, il trailer Exodus ...

Chi protegge il testimone - di Ridley Scott : ... il turpiloquio, i modi molto bruschi, pensa lei al carburatore dell'auto,, il confronto impietoso con un mondo luccicante rivelano le insicurezze di una donna che lotta da sola per sopravvivere in ...