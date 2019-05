RESPONSABILITÀ SOCIALE Così Bankitalia privilegia le imprese sostenibili

ilsussidiario

(Di martedì 28 maggio 2019) La Banca d'Italia ha deciso di modificare la gestione dei propri investimenti finanziari. Puntando su chi adotta le migliori prassi ambientali e sociali

