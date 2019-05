Renzi | “Se il governo cade i parlamentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza | non

Il Pd riparte da “Secondo partito” - ma tregua con Renzi vacilla : Il Pd riparte, la medaglia di "secondo partito" dà una bella mano alla campagna di comunicazione del nuovo segretario Nicola Zingaretti, anche se si cominciano ad avvertire i primi scricchiolii della tregua interna che era stata imposta dal congresso. I risultati delle Europee non sono entusiasmanti, in valore assoluto il Pd ha perso poco più di centomila voti rispetto al 2018, ma l'affluenza più bassa rispetto alle Politiche e il crollo M5s ...

Governo - Salvini insiste : “Se qualcuno ha nostalgia della sinistra lo dica. Renzi e Di Maio d’accordo su troppe cose ultimamente” : “Se qualcuno ha nostalgia di fare un Governo con la sinistra lo dica chiaro: io la sinistra non la voglio vedere neanche da lontano. E’ strano che Renzi e Di Maio vadano d’accordo su così tante cose ultimamente…” . Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando da Foggia. Politica | Di F. Q.. Governo, Di Maio: “A Salvini dico basta ...

Ronaldo a FloRenzi : “Sei troppo piccolo per parlare”. E il giallorosso si vendica segnando il gol dell’1-0 : Roma-Juventus. Il secondo tempo è iniziato da una quindicina di minuti. Dzeko è a terra dolorante ma Cristiano Ronaldo non butta la palla fuori e continua a giocare. E’ allora che il portoghese viene a tu per tu con Alessandro Florenzi. I due sono protagonisti di un battibecco. Il portoghese gli dice “Sei troppo piccolo per parlare”, mimando con la mano il becco della papera che si apre e si chiude e facendo segno che è più ...

