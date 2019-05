Renault Scénic - Una settimana con la Blue dCi 120 CV Sport Edition2 Day 2

Renault Scénic - Una settimana con la Blue dCi 120 CV Sport Edition2 [Day 1] : La protagonista del nostro Diario di bordo di questa settimana è la Renault Scénic in allestimento Sport Edition 2, equipaggiata con il 1.7 turbodiesel Blue dCi da 120 CV e 300 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei marce. Lunga 4 metri e 41 cm, larga 1,87 e alta 1,65, oltre alla vernice metallizata bicolore Be Style Berlino e ai cerchi di lega da 20" Silverstone, la versione in prova è equpaggiata di serie con i retrovisori ...

Renault Scenic - Al volante della 1.7 Blue dCi diesel : Non si può certo dire che alla Renault manchi la perseveranza: in tempi di Suv, la Losanga continua a puntare su una monovolume, la Scénic, proposta anche in versione Grand, ancora più spaziosa. La scommessa della Casa francese si basa su un dato, quello delle vendite: dal 1996 sono state costruite oltre 5 milioni di Scénic: mezzo milione sono finite in Italia. E per giocare ancora più sul sicuro, l'ultima edizione del modello ha un piglio da ...

Renault Scénic e Grand Scénic - più potenza col nuovo 1.7 diesel – FOTO : Dopo aver lanciato, lo scorso anno, la motorizzazione benzina 1.3 TCe FAP in collaborazione con Daimler, Renault presenta il nuovo propulsore diesel Blue dCi 1.7, che beneficierà di due varianti di potenza: 120 e 150 cavalli, in vendita rispettivamente a 25.650 e 29.500 euro su Scénic (per Grand Scénic ci voglioni 1.500 euro in più). L’inedito motore, di ingenierizzazione 100% Renault e costruito nello stabilimento di Valladolid in ...