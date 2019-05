Reati tributari | sequestrati beni per 27 milioni di euro

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) I finanzieri dei Comandi Provinciali di Bologna e Modena hanno sequestrato disponibilità bancarie emobili e immobili per quasi 27dinelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari. Denunciate 22 persone per. Scoperto un meccanismo fraudolento messo in atto da numerose società intestate a prestanome che non versavano i debiti erariali e utilizzavano costantemente crediti inesistenti IVA e IRAP. (Lapresse) Redazione 

