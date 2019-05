Raggi | i risultati arriveranno nei 5 anni | sarà sempre più evidente lavoro svolto

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) Roma – “L’analisi del voto l’abbiamo fatta. E’ indubbio che quello che stiamo costruendo e’ qualcosa di molto profondo: stiamo scavando un solco da cui riteniamo sara’ molto difficile deviare. Quindi iche contiamo di centrarenei cinquecomplessivi della consiliatura”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, a margine della presentazione della nuova rete notturna di autobus, ha risposto a chi le chiedeva un commento suidelle elezioni europee per il M5S a Roma, e il calo dei voti nelle periferie. “Oggi iniziamo a raccogliere- ha aggiunto- ad esempio sulle strade si vedono molti cantieri. Abbiamo trovato le risorse dove non ce n’erano e abbiamo ripristinato la regolarita’ dei bilanci e messo sui binari le giuste somme che servono per portare servizi. E’ un...

atirannam : @Marco_dreams Il PD si deve preparare seriamente per non dare Roma in pasto alla lega. Dopo la Raggi vorrei un cand… - melo_wiseman : @Giulia_B La Raggi uno dei più grandi autogol del M5S indipendentemente dai risultati raggiunti. - pupillo27 : @bruttocoso @marcellone8 @GeaPilato La Raggi sta facendo il lavoro sporco e risultati stanno arrivando lentamente .… -