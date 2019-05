Raffaella Mennoia ingrassata dopo l’operazione alla tiroide

Uomini e Donne/ Scelte in diretta? Parla Raffaella Mennoia - Trono Classico - : Uomini e Donne , le Scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti saranno in diretta? Parla Raffaella Mennoia .

Raffaella Mennoia perde il controllo sui social - : Riccardo Palleschi Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi in diversi programmi Mediaset, ha perso le staffe via social network. Raffaella Mennoia è da diversi anni autrice di diversi programmi di Mediaset presentati da Maria De Filippi primo fra tutti Uomini e Donne. In questi giorni Raffaella ha perso lettarlmente la pazienza e si è sfogata sui social network contro quello che viene considerato un vero e proprio ...