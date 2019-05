Questi due rari cuccioli di tigre bianca adesso sono al sicuro in una nuova casa

Questi mini acari vivono nei nostri pori dove si accoppiano e muoiono in due settimane : Nei nostri follicoli vivono dei mini acari parassiti conosciuti come Demodex: hanno otto zampe, sono lunghi 0,3 millimetri e si nutrono di sebo. Il Demodex dorme di giorno, ma quando andiamo a riposare, di notte, si sveglia, esce in superficie e si accoppia. La sua vita dura poco, due settimane.

Inter - con la Champions pronti due regali per Conte : tra Questi c'è Dzeko : La qualificazione in Champions League non cambierà i piani dell'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, rivoluzioneranno gran parte della rosa dopo le varie vicende che hanno contraddistinto quest'annata. Il primo cambiamento arriverà sulla panchina con l'arrivo probabile di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti. Un avvicendamento che potrebbe essere ufficializzato già questa settimana visto che l'allenatore pugliese ...

Bellinazzo : “De Laurentiis non vuole cedere - ma ci sono due Questioni aperte” : Marco Bellinazzo dà la sua versione del contatto avvenuto tra De Laurentiis e Lazard, la banca d’affari di origine americana che è uno dei principali advisor del mondo. Già ieri Radio Marte, da cui era trapelata la notizia, aveva chiarito che fosse stato l’advisor a contattare il Napoli e non viceversa. Il giornalista de Il Sole24Ore, ai microfoni dell’emittente, ha escluso che De Laurentiis voglia vendere il club: “E’ ...

Otto e Mezzo - Matteo Salvini attacca ancora Lilli Gruber : "Vi basta guardare Questi due minuti" : ancora schermaglie tra Matteo Salvini e Lilli Gruber, con il ministro dell'Interno tornato alla carica dopo la tesissima puntata di Otto e Mezzo dello scorso 8 maggio. Il leader della Lega su Twitter ha rilanciato uno spezzone dello scontro in studio a La7, aggiungendo un commento provocatorio per l

Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto due colpi dal Real - tra Questi Isco : In attesa di conoscere l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere la prossima stagione soprattutto in Champions League. Molto passerà Dalla permanenza o meno del tecnico toscano ma anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno, in cui la Juventus dovrebbe ...

Politica. Due Question time e un'interrogazione della Lega sui problemi di viabilità nei lidi : ... Question time su PISTA CICLABILE VIALE ITALIA MARINA ROMEA Question time su DEGRADO IN VIA SPALATO A MARINA DI RAVENNA INTERROGAZIONE su MESSA IN SICUREZZA DI VIALE ZARA A MARINA DI RAVENNA Politica

Juventus : due obiettivi in Premier League secondo Rai Sport - tra Questi ci sarebbe Salah : La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto ...

Rivoluzione Real : la Juve punterebbe a due giocatori - tra Questi Kroos : In Italia si parla molto della possibile Rivoluzione di mercato che potrebbe riguardare la Juventus dopo la disfatta europea nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Ma probabilmente non sarà l'unico top club ad intervenire in maniera massiccia sul mercato, le 'deluse' europee sono molte, basti pensare al Manchester City (uscito ai quarti di finale di Champions League contro il Tottenham) e al Real Madrid (eliminato agli ottavi di ...

Calciomercato Juve : solo due terzini sarebbero sicuri di restare - tra Questi Joao Cancelo : La Juventus potrebbe essere rivoluzionata la prossima stagione: la disfatta europea ha messo in evidenza l'esigenza per la rosa bianconera di essere ringiovanita e di essere arricchita con giocatori di qualità. Troppi giocatori hanno deluso ed alcuni attesi al definitivo salto di qualità non hanno rispettato le aspettative. A proposito di difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Questi due ragazzi fanno la gara di sgommate ma va a finire male : il video che fa passare la voglia di giocare alla guida : Due giovani, alla guida di un auto, iniziano a fare una specie di “gara” di sgommate sulla strada bagnata dalla pioggia. Il telefono di un terzo ragazzo riprende la scena che è stata girata a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. Dopo una prima sgommata, il ragazzo alla guida perde il controllo della macchina e va a sbattere contro il guard rail. Un secondo video mostra il risultato dell’incidente. Nonostante i ragazzi ...