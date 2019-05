Quello scatto provocante di Halle Berry che manda in tilt i social

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Carlo Lanna Una foto in bichini dihato in visibilio i suoi follower, ma oltre loc'è di più È una vera e propria icona di moda e di stile. A più di 50 anniè una fra le donne più desiderate al mondo. Ha una bellezza eterea e seducente che il tempo non è riuscita a scalfire. È un’attrice molto famosa, capace di interpretare ruoli forti e drammatici con estrema naturalezza e veridicità. E soprattutto è una donna al passo con i tempi. Attiva su inetwork come una teenager, su Instagram non è passato inosservato l’ultimocheha condiviso con i suoi follower. Una foto davvero piccante che, in poche ore, ha totalizzato più di 234mila mi piace e altrettanti apprezzamenti, alcuni di questi anche piuttosto spinti. Due mani sulla pancia e un bichini in bella vista, così l’attrice ha infiammato la platea dei. Non si ...

Off_Mariano : Dicono che sui social bisogna raccontare storie. In questo scatto vi narro la storia del mio dente, il 37, quello… - scatto_da_fermo : RT @nonexpedit: @TheExtremista Ma non è affatto quello il senso. L'intervista l'ho vista. A parte che ha detto no Iva no patrimoniali casa/… - Rog_2 : @scatto_da_fermo @PinballWizard69 E il bello è che è quello di cui accusano gli elettori di non-sinistra: di essere… -