Quasi 2 mln di voti dai 5S alla Lega Salvini pesca anche tra gli astenuti

affaritaliani

(Di martedì 28 maggio 2019)due milioni disono passati dal Movimento 5 Stelle. E' quanto emerge dall'analisi realizzata dall'Istituto Ixè sulle elezioni europee 2019. In questa tornata elettorale - spiega la società demoscopica -, laottiene oltre 9 milioni diSegui su affaritaliani.it

omarino81 : 'Il Milan eccede la Materia' diceva Carmelo Bene. In un mondo dove non si dimette nessuno Gattuso rinuncia a quasi… - Nicola33823774 : @AdamSic58 Sensi 25 Tonali 30 Orsolini 25 sono quasi 100 mln in 3 i miei ritardati - lellone_ : @shhhat @punkrovcks Ma solo perché non votiamo come dici tu siamo retrogradi? Io ho votato un partito che ha restit… -