Quando vedremo di nuovo Louis di Cambridge?

Lavori ripresi per il dark mode su WhatsApp - Quando vedremo la modalità notte su Android? : Ottime notizie per gli utenti Android che attendono il dark mode su WhatsApp. Per chi (difficilmente) non lo sapesse ancora, si tratta della modalità notte prevista per l'applicazione di messaggistica che consente di avere la schermata in app completamente nera e dunque le chat singole e di gruppo che si sviluppano su sfondi molto riposanti per gli occhi, oltre che "amici" della 'autonomia dei nostri smartphone (in particolari quelli con ...