optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Ci sono diverse testimonianze in Rete che confermano una sorta di usanza, anche nel nostro Paese, da un paio di settimane a questa parte, con ladelleda parte di tantissimi utenti. Andiamo con ordine, perché la storia nasce proprio a maggio 2019, con la vicenda dello spyware che evidentemente ha creato una sorta diper gli utenti sul tema. E così, dopo aver analizzato le strade da seguire per capire se siamo stati e se siamo ancora vittime del suddetto attacco (trovate qui maggiori dettagli sulla questione), tocca concentrarsi su un altro aspetto di questa storia.Temendo che qualcuno possa entrare in possesso, creando un account terzo con altro numero e con l'immagine in questione, ci sono tantissimi utenti in Italia che stanno procedendo con la sua. Serve realmente una manovra di questo tipo? ...

OptiMagazine : Psicosi da foto profilo WhatsApp: l’inutilità della rimozione per aumentare la sicurezza -