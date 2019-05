Pronostico Atlanta United Vs Minnesota | Mls 30-05-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 28 maggio 2019), Mls, 14^ Giornata, Giovedì 30 Maggio 2019 ore 01.00/ MLS /– Al Mercedens-Benz Stadium, si sfidano le quinte forze della Mls sia del girone Eastern, sia di quello Western, ovvero, con entrambe le squadre che vogliono mantenere la zona playoff con una vittoria.Come arrivano/ MLS – L’di Frank De Boer sembra attraversare un periodo di appannamento; dopo la sconfitta contro i New York Red Bulls, i padroni di casa hanno perso anche l’ultima gara sul campo del Salt Lake per 2-1. Un’altra sconfitta potrebbe complicare i piani playoff per il club della Georgia.Idi Heath vengono dall’importante affermazione casalinga contro lo Houston Dynamo, grazie alla rete di ...