Project Limitless è il primo PC 5G al mondo | lo producono Lenovo e Qualcomm

Lenovo presenta Project Limitless - il primo portatile 5G al mondo : (Foto: Lenovo) Lenovo Project Limitless si presenta come il primo notebook con connessione 5G integrata al mondo ed è stato ufficializzato come un prototipo ormai in buono stato di definizione dal colosso cinese insieme a Qualcomm. Sarà parte di una nuova era che punterà non solo sulle reti ultraveloci di nuova generazione, ma anche su alte prestazioni generali e su un’autonomia notevole. Programmato in uscita per il prossimo aprile 2020, ...