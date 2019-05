«Primo Stadio» | Sky Sport 24 sui sistemi di videosorveglianza negli stadi

Il Primo nuovo stadio costruito per il Mondiali del 2022 in Qatar è uno spettacolo : Con la finale della Amir Cup 2019, vinta per 2-1 dall’Al Duhail ai danni dell’Al Sadd, è stato inaugurato ieri lo stadio Al Janoub, la seconda delle otto strutture che ospiteranno le gare dei Mondiali del 2022 in Qatar, e prima arena aperta costruita ex novo dopo la ristrutturazione dello stadio Khalifa International. Situata a 15 chilometri dalla capitale Doha, la struttura ha una capienza di 40mila posti ed è costata 515 milioni di euro. Un ...