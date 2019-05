Prezzi e disponibilità Redmi 7A | rese note le informazioni commerciali

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Vi avevamo anticipato in questo precedente articolo sul7A, in cui si era parlato delle specifiche tecniche ufficiali del dispositivo, che il 28 maggio, a margine dell'evento di pntazione deiK20 e K20 Pro, avremmo conosciuto anche il prezzo e la data di vendita dell'entry-level, come in effetti è stato. Il device sarà disponibile in Cina dal 6 giugno, al costo di circa 70 euro al cambio attuale, nella versione con 16GB di storage, e di 77 euro per quella da 32GB di memoria interna.Un terminale che, nonostante tutto, sa il fatto suo, e che vanta tra le sue fila un display da 5.45 pollici con risoluzione di 1440 x 720 pixel in formato 18:9. Sotto il cofano del7A batte il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439, assistito dalla scheda grafica Adreno 505. I modelli disponibili sono due, il primo con 2GB di RAM e 16GB di storage, ed il secondo con 3GB di RAM ...

