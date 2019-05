Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Intercettato a Genova da un cronista di Telenord, il presidente del, Enrico, è tornato a parlare della salvezza conquistata dalla squadra all'ultima giornata. "Siamo ancora scossi - ha dichiarato - Adesso abbiamo bisogno di riprenderci da questo campionato scioccante". Nodo allenatore, club da rifondare Sul futuro di Cesare Prandelli il patron rossoblu passa il pallone all'ex CT della Nazionale Italiana: "Dipende da lui, io non devo decidere niente. Adesso bisogna godersi qualche giorno di disintossicazione dal calcio, poi ripartiremo". Clima sempre teso coi tifosi, nessuno intende fare un passo indietro per cercare una riappacificazione. E di questonon sembra minimamente preoccupato: "Anche perché non cerco alcun riavvicinamento con i tifosi, a me interessa ricevere delle critiche sul mio operato, ci stanno anche i vaffa, ma non perdonerò mai le offese ...

jacopodantuono : Preziosi annuncia: 'Il mio ciclo al Genoa è finito, forse incontro Radrizzani' -