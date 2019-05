Preside di un liceo di Venezia si suicida | Esasperato dalle contestazioni

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Vittore Pecchini,57enne delMarco Polo di, si è tolto la vita sabato 25 maggio 2019. Come riportaToday, il suo corpo è stato trovato nel suo camper al Lido di San Nicolò. L’uomo, dopo aver assunto dei farmaci, ha chiamato la compagna per dirle addio. I tentativi dei medici di salvarlo sono stati vani. Nelle ore successive si è diffusa la notizia della morte e solo più tardi è stata confermata l’ipotesi del suicidio: un gesto dovuto, probabilmente, a problemi sia di tipo personale che professionale.Nelle scorse settimane Pecchini era stato oggetto di critiche legate alla sua dirigenza scolastica. La scorsa settimana era stato organizzato uno sciopero “contro il” previsto per il 28 maggio.In queste ore gli amici di Pecchini si sono sfogati: “Vittore si è ucciso, e ...

