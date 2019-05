Prati-Gate | storia sconvolgente | la manager Perricciolo vuota il sacco! Pamela Prati

Prati-gate - la Michelazzo sbotta contro i giornalisti : 'Non ce la faccio più' : Ieri sera l'ormai ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ha voluto commentare su Instagram gli avvenimenti degli ultimi giorni riguardo quanto pubblicato dai giornalisti sul suo conto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha caricato delle storie su Instagram dove ha duramente attaccato i giornalisti che continuano a scrivere insulti su di lei. La manager si è riferita soprattutto a Gabriele Parpiglia, noto giornalista della rivista "Chi", ...

'Prati-gate' : la socia della Michelazzo sarebbe finita in ospedale per abuso di farmaci : Mercoledì 22 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di "Live-Non è la D'Urso". Nel programma è intervenuta Eliana Michelazzo, la quale ha svelato numerosi retroscena sul giallo delle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Durante l’intervista la manager romana ha dichiarato che l'imprenditore, in realtà, non è mai esistito. Inoltre ha confessato di aver avuto per dieci anni una relazione con una sorta di "fantasma", ...

Pamela Prati Gate - Mark Caltagirone esiste! Lo scoop a Mattino 5 : Mattino Cinque: Federica Panicucci scova il Marco Caltagirone di Pamela Prati Se soltanto ieri è stato confermato che Mark Caltagirone non esiste, questa mattina le cose sembrano andare in maniera del tutto apposta. Cosa è successo? Federica Panicucci a Mattino 5 ha scovato il marito fantasma della showgirl. Molto probabilmente vi starete chiedendo come sia possibile tutto ciò, visto che la stessa Pamela Prati ha rivelato che in realtà non è ...

Prati-gate - Dagospia smentisce la versione della Michelazzo : 'Stanchi di sentire boiate' : Durante la puntata di Live - Non è la D’Urso trasmessa ieri su Canale 5, i tanti telespettatori hanno assistito alla confessione scioccante di Eliana Michelazzo. Le parole di una delle due agenti di Pamela Prati non hanno affatto convinto Dagospia. Roberto D'Agostino al termine della trasmissione condotta da Barbara D'Urso, ha smentito quanto riferito dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel secondo blocco di Live, Eliana Michelazzo ha ...

Prati-gate : da gossip a cronaca giudiziaria - indagini per falso - calunnia e aggressione : Il giallo legato alle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone sembra essere arrivato davvero alla puntata finale: il caso che sta calcando le principali testate giornalistiche che si occupano di cronaca rosa, ora pare proprio stia diventando in un fatto di cronaca giudiziaria. Da qualche giorno a questa parte, infatti, sta indagando anche la polizia. Nei giorni scorsi Pamela Perricciolo ha denunciato di essere stata vittima di ...

Pamela Prati Gate - Barbara D'Urso spiazza tutti : 'Anch'io ho avuto un fidanzato fantasma' : Ieri è andata in onda la settima puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello. Come già preannunciato, l'appuntamento si è rivelato davvero scoppiettante e ricco di colpi di scena. Uno tra gli argomenti maggiormente interessanti è stato trattato ad un'ora parecchio tarda. Verso la fine della diretta, infatti, all'1:00 circa, Barbara D'Urso ha affrontato il tema inerente Eliana Michelazzo e le sue recenti confessioni. L'agente di Pamela ...

Pamela Prati Gate - clamorosa confessione di Eliana Michelazzo : “Ho mentito”. Le anticipazioni : Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di «Live – Non è la d’Urso», in un lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio. «In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel ...