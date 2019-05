Postura al PC | come evitare il mal di schiena

ideegreen

(Di martedì 28 maggio 2019) Assumere unaal PC corretta è molto importante per chi fa un lavoro d’ufficio perché passa la maggior parte del giorno davanti allo schermo e corre davvero il rischio di stortarsi lao farsi venire dei dolori. Ecco qualche indicazione utile per stare al PC in posizione corretta. Dopo averle lette dobbiamo cercare di essere più consapevoli del nostro corpo e dei movimenti che facciamo perché non resti tutto a livello teorico. Presi dal lavoro, da quella mail che dobbiamo mandare o da un articolo che stiamo leggendo, spesso ci dimentichiamo totalmente della posizione che stiamo assumendo. Solo più tardi, magari alzandoci doloranti, ci accorgiamo che siamo stati gobbi, piegati, storti. (altro…)al PC:il mal diIdee Green.

