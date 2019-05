Possibile che si torturino bimbi in casa senza che nessuno se ne accorga?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Non occorre essere laureati in Statistica per capire, dai casi di cronaca che ormai da mesi compaiono sui giornali, che i “nuovi” infanticidi – nuovi perché hanno caratteristiche tristemente inedite – sono ormai un’emergenza. Sono morti ben quattro bambini da gennaio. Giuseppe, sette anni di Cardito, Gabriel, due anni, Daniele, due anni. E infine Leonardo, sempre due anni, ucciso dalla madre e dal suo nuovo compagno. Ci sono somiglianze incredibili in queste storie: genitori generalmente giovanissimi, storie mai nate che finiscono subito, nuovi compagni spesso sbandati,lavoro, quasi sempre drogati, violenti a livelli inimmaginabili e, peggio,alcuna consapevolezza della propria violenza. Ammetto che come persona umana e madre in questi mesi ho sofferto tremendamente leggendo queste storie. Ho impiegato settimane,riuscirci del tutto, a ...

welikeduel : 'È possibile che in settimana si arrivi a votare per tenere in vita Radio Radicale. Ci auguriamo che il Movimento 5… - riotta : L'Europa sta per riaprire le procedure contro l'Italia su debito, con multa possibile di 4 miliardi, scrive… - c_appendino : Nei giorni scorsi diversi operatori #GTT erano impegnati ai seggi per il servizio elettorale, esercitando un loro d… -