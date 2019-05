Ponte Morandi | Toti | “Entro aprile 2020 il viadotto crollato sarà costruito”

Ponte Morandi. Per Autostrade il Decreto Genova è incostituzionale : Per gli avvocati di Autostrade, Marco Annoni e Luisa Torchia, il Decreto Genova è incostituzionale, “una norma arbitraria che viola anche i diritti europei”. E’ del tutto immotivata, dunque, l’esclusione della concessionaria dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Lo racconta Repubblica Genova: “Non abbiamo diritto a ricostruire Ponte Morandi. Però dobbiamo pagare noi. La relazione fra le due cose francamente ci ...

Genova - Ponte Morandi : test degli esplosivi per evitare eventuali rischi da polveri sottili ed amianto : E’ ancora in corso la valutazione se procedere con una o due distinte esplosioni per abbattere le pile 10 e 11 sul lato est di Ponte Morandi. Stamane intanto sono partiti i test nella cava dei Camaldoli, sopra il quartiere di San Fruttuoso. Il fine è comprendere come si comporteranno le polveri sottili e le eventuali fibre di amianto che la deflagrazione – e il vento – libereranno. Per l’abbattimento controllato delle pile, alte 93 ...

Ponte Morandi - “una disgrazia imprevedibile e inevitabile”. Ecco i fatti che smentiscono Luciano Benetton : “Una disgrazia imprevedibile e inevitabile, purtroppo”. Due aggettivi in un’intervista a La Repubblica racchiudono il giudizio sulla complessa vicenda del crollo del Ponte Morandi. E’ un verdetto di piena assoluzione quello emesso da Luciano Benetton su Autostrade per l’Italia, gestore del tratto della A10 venuta giù a Genova il 14 agosto, controllata attraverso il gigante Atlantia dalla famiglia che dà il nome al ...

Ponte Morandi - Benetton : "Disgrazia inevitabile. ?Abbiamo ricevuto odio e accuse” : Francesco Curridori Luciano Benetton, intervistato da Repubblica, parla dell’idea di Oliviero Toscani di renderlo protagonista della nuova pubblicità del gruppo, insieme alla sudanese Ayak Mading “Ce la faremo”. Luciano Benetton ne è sicuro: “Nel 2020 la mia azienda tornerà in attivo”. In un’intervista a Repubblica l’imprenditore veneto parla dell’idea di Oliviero Toscani di renderlo protagonista della nuova pubblicità del gruppo, ...

Genova - Ponte Morandi : ultimi rientri degli sfollati - prosegue lo smantellamento : Questa mattina a Genova 32 famiglie sfollate, che vivevano sotto Ponte Morandi in via Porro e via Campasso, sono potute entrare nelle abitazioni per prendere gli ultimi oggetti per poi dire addio alle proprie case, cedute a prezzi superiori al valore di mercato alla struttura commissariale e che verranno abbattute. Era il quarto rientro previsto: doveva tenersi domenica scorsa, ma il maltempo lo ha impedito, e si è dovuto rimandare ad ...

Luciano Benetton : “Il Ponte Morandi? Una disgrazia. Ma il viadotto andava alleggerito” : Sulla Repubblica Francesco Merlo intervista Luciano Benetton, il cui nome è legato a doppio filo alla tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto scorso. “La manutenzione dei ponti e gli investimenti sulle strade sono obblighi imposti dal contesto prima che una libera opzione intellettuale. Mi creda, chiunque ci conosce appena un po’ non ha mai dubitato di noi, tutti sanno che non facciamo parte di quel capitalismo che è un’avventura tra ...

Ponte Morandi - l’ombra della camorra sui lavori : interdizione antimafia per una ditta : La Prefettura di Genova su indicazione della Direzione Investigativa antimafia ha notificato un'interdittiva antimafia alla Tecnodem Srl, società che si occupa di demolizioni di materiale ferroso e in cui opera Ferdinando Varlese, in passato protagonista di gravi reati e accusato di avere relazioni con clan della camorra.Continua a leggere

Ponte Morandi - il costo civile ed economico della camorra : Quando parlano di sblocca cantieri, della lentezza con cui i lavori vengono eseguiti, del groviglio di liti che ogni affidamento pubblico produce, ricordate sempre che parecchia della responsabilità ce l’ha la criminalità organizzata. Non tutta, ma parecchia sì. Se il mondo dell’edilizia è infestato da imprese che risalgono direttamente o indirettamente a boss o delinquenti abituali è anche perché la criminalità investe nel cemento ...

Ponte Morandi - controlli antimafia nel cantiere : risolto contratto con Tecnodem Srl : risolto, da parte della struttura commissariale per la demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova, il contratto con la ditta Tecnodem S.r.l. Unipersonale, con sede a Napoli, dopo l'interdittiva arrivata dalla prefettura sulla base degli accertamenti della Dia di Genova sulla permeabilità a infiltrazioni mafiose. La risoluzione del contratto è stata pubblicata sul sito della struttura commissariale. Alla ditta, affidataria di un ...

Ponte Morandi - ANTIMAFIA BLOCCA IMPRESA DEL CANTIERE/ Toninelli "Grazie Dia Genova" : PONTE MORANDI, la Dia ha BLOCCAto immediatamente un'IMPRESA appaltatrice nel CANTIERE demolizione per presunte infiltrazioni mafiose

Genova - il giorno più lungo : Nove racconta il crollo del Ponte Morandi a nove mesi dalla tragedia : 14 agosto 2018: il ponte Morandi crolla improvvisamente trascinando con sé auto e camion e uccidendo 43 persone, molte delle quali dirette verso le ferie. Una tragedia ancora senza una spiegazione o un'ipotesi accreditata sulle cause del crollo: una tragedia che nove racconta alle 21.25 di questa sera, martedì 14 maggio 2019, a nove mesi da quella drammatica giornata.prosegui la letturaGenova, il giorno più lungo: nove racconta il crollo ...

Ponte Morandi - gli agenti della Dia nel cantiere : interdittiva antimafia all’azienda ritenuta legata alla Camorra : Gli agenti della Dia (direzione investigativa antimafia) hanno notificato un’interdittiva antimafia alla ditta Tecnodem che ha ottenuto commesse da 100mila euro in subappalto dalla Fratelli Omini. Nel video, il momento in cui gli uomini della Dia entrano nel cantiere. Mafie | Di Giovanna Trinchella e Andrea Tundo. Ponte Morandi, le mani della Camorra nella demolizione: interdittiva antimafia ...

A rischio infiltrazioni mafiose - ditta interdetta dalla ricostruzione del Ponte Morandi : A febbraio la Tecnodem è stata inserita tra le ditte sub-appaltatrici per la demolizione e la bonifica degli impianti tecnologici per 100mila euro

Ponte Morandi - impresa in odore di mafia : 11.00 La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Genova sta notificando un'interdittiva antimafia all'impresa Tecnodem S.r.l. Unipersonale con sede a Napoli, impegnata nelle attività per la ricostruzione del"Ponte Morandi",perché ritenuta permeabile ed esposta al rischio di infiltrazione della camorra. Amministratrice e socio unico della società risulta infatti Consiglia Marigliano, priva di titoli o esperienze ma consuocera di Ferdinando ...