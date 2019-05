Pochiettino si prepara alla finale di Champions League

lanotiziasportiva

(Di martedì 28 maggio 2019) Lunga e interessante intervista concessa al sito dell’UEFA da Mauricio Pochettino. Per il manager argentino è iniziata la settimana che si concluderà con ladi, a Madrid contro il Liverpool.L’intervista riportata da TuttoMercatoWeb“Per il Tottenham questo traguardo significa essere ai vertici del calcio mondiale, ovvero in una posizione che pochissimi altri hanno vissuto. Siamo persone molto semplici e anche se ci sono voluti tanti sforzi, ci siamo goduti ogni momento. Siamo fatti così. Questo traguardo significa così tanto che è difficile descriverlo in poche parole o minuti. Non l’abbiamo ancora realizzato del tutto. Al momento possiamo capirlo fino a un certo punto ma quando saremo a Madrid e inizierà la partita, ci renderemo conto meglio di tutto. Il sentimento predominante in tutto lo staff tecnico è che siamo grati al calcio, a ...