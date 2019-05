Playoff Serie B | posticipata Verona-Cittadella | la nuova data

Playoff Serie B - posticipata Hellas Verona-Cittadella : Orario Hellas Verona Cittadella – La finale di ritorno dei Playoff del campionato di Serie B tra Hellas Verona e Cittadella si giocherà al Bentegodi nella data stabilita di domenica 2 giugno, ma l’orario d’inizio è stato posticipato di mezz’ora. L’incontro si disputerà dunque alle 21.15, e non alle 20.45 come originariamente previsto. Lo ha […] L'articolo Playoff Serie B, posticipata Hellas Verona-Cittadella è stato ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : al via le semifinali - Milano-Sassari e Cremona-Venezia : I Playoff della Serie A di Basket entrano nel vivo con l’inizio delle semifinali. Si giocherà anche in questo al meglio delle cinque partite, mentre dalla finale si andrà fino ad un’eventuale gara-7. Da una parte Milano-Sassari e dall’altra Cremona-Venezia. Si sfidano le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia questa sera con una Serie davvero attesa, quella tra l’Olimpia Milano e ...

Cittadella-Verona - finale Playoff Serie B : giovedì la partita in streaming su DAZN : Sarà il derby veneto tra Verona e Cittadella ad assegnare l’ultimo posto disponibile per la Serie A 2019/20. Il nome della squadra che affiancherà Brescia e Lecce nella promozione lo conosceremo al termine della doppia sfida valida per la finale Playoff di Serie B, che promette 180 minuti di scintille ed emozioni forti con il Cittadella, da una parte, a cullare il grande sogno di partecipare alla massima divisione per la prima volta nella sua ...

Tabellone Semifinali Playoff Serie A basket : il calendario delle partite. Programma - orari e tv : Dopo le due gare-5 che hanno premiato l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia, si è completato ufficialmente il quadro delle Semifinaliste dei Playoff di Serie A. Da domani cominceranno le due Serie che porteranno a conoscere il nome delle due finaliste che lotteranno per lo Scudetto 2019. Milano-Sassari e Cremona-Venezia. IL calendario COMPLETO delle Semifinali A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari Gara 1: mercoledì ...

Catania - è febbre Playoff : contro il Trapani pubblico da Serie A - staccati più di 17 mila biglietti! : Dopo un non entusiasmante quarto posto in campionato, il Catania ha superato Reggina e Potenza ai playoff di Serie C, e aspetta adesso il Trapani (piazzatosi secondo nel girone C) nel penultimo turno di questa fase finale. In caso di passaggio del turno, infatti, ci sarà l’ultima doppia sfida che sancirà le due squadre che verranno promosse in Serie B. Serie B da cui il Catania manca da qualche anno e che vuole riabbracciare, andando ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia domina gara-5 e raggiunge Cremona in semifinale. Trento demolita nel secondo quarto : L’Umana Reyer Venezia si aggiudica in maniera netta e incontrovertibile gara-5 dei quarti di finale, battendo la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 87-62. Gli uomini allenati da Walter De Raffaele sfideranno, quindi, la Vanoli Cremona in semifinale scudetto, con la prima gara prevista giovedì al PalaRadi. Top scorer è Marquez Haynes con 23 punti, ma finché la partita ha qualcosa da dire i 19 di Michael Bramos sono quelli che ...

Playoff Serie B - Prefetto Verona chiede posticipo della gara di ritorno : posticipo finale ritorno Playoff Serie B. Sarà certamente una squadra veneta a unirsi a Brescia e Lecce e a potersi guadagnare la promozione in Serie A. Saranno infatti Cittadella ed Hellas Verona le due formazioni protagoniste della finale dei Playoff di Serie B in programma nei prossimi giorni. Soprattutto il Cittadella è stata una vera […] L'articolo Playoff Serie B, Prefetto Verona chiede posticipo della gara di ritorno è stato ...

Cittadella-Hellas Verona - Finale Playoff Serie B : date - programma - orari e tv di andata e ritorno : Giovedì 30 Maggio ci sarà l’andata della Finale dei Playoff di Serie B tra Cittadella ed Hellas Verona. L’ultima squadra a centrare la promozione uscirà dunque dal derby veneto e saranno 180 minuti di grande passione ed emozione. Da una parte il sogno del Cittadella di raggiungere la Serie A per la prima volta nella sua storia, mentre dall’altra il desiderio del Verona di ritornare subito nella massima Serie dopo la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia e Trento - al Taliercio gara-5 decide l’ultima semifinalista : Una semifinale la conosciamo già: è Milano-Sassari. L’altra, invece, deve ancora essere definita completamente: Cremona aspetta la vincente di uno scontro ormai classico dei Playoff scudetto, quello tra Venezia e Trento, che arriva a gara-5 senza che mai sia stato violato il fattore campo. Al Taliercio le squadre arrivano con un dato statistico alle spalle: mai una delle due ha realizzato più di 72 punti in una singola gara (Trento nella ...

Playoff Serie B - Pescara-Verona 0-1 : contro il Cittadella sarà derby veneto per la Serie A [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : uno straordinario James Nunnally trascina Milano in semifinale! Avellino si arrende in gara-5 : Dopo aver rischiato di abbandonare clamorosamente al primo turno la lotta per il titolo, Milano riesce a conquistare una sofferta semifinale avendo la meglio contro Avellino nella quinta e decisiva sfida dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket con il punteggio di 92-76. La formazione di Simone Pianigiani si ritrova nel momento più importante e delicato riuscendo ad andare oltre le numerose assenze e le difficoltà ...

Playoff Serie B - Pescara-Hellas Verona in esclusiva su DAZN : Il Cittadella è stato protagonista ieri sera di una grande rimonta, per certi versi inaspettata, sul Benevento ed è riuscito a guadagnarsi l’approdo alla finale dei Playoff di Serie B da cui uscirà il nome della squadra che sarà promossa in Serie A insieme a Brescia e Lecce. Ma quale sarà l’avversario dei veneti? Tutto […] L'articolo Playoff Serie B, Pescara-Hellas Verona in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

Risultati Serie D - i risultati delle finali Playoff : vince il Modena : Si sono da poco concluse le tre finali dei Playoff di Serie D che consentiranno alle vincitrici di sperare nell’eventuale ripescaggio in Serie C. Larghi successi nei derby per Modena e Matelica, mentre il Lanusei si è imposto di misura sul Latte Dolce Sassari. finali PLAY-OFF risultati Modena-Reggio Audace 4-1 Matelica-Recanatese 4-0 Lanusei-Latte Dolce Sassari 1-0 SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALEL'articolo ...

Salviamo la Serie A dalla noia. Con i Playoff : A Natale due tifosi su tre sanno già che non lotteranno per lo scudetto: con i playoff la noia sarebbe bandita. Perché si concederebbe una chance all’imprevisto, che è il sale di ogni emozione. E ogni partita sarebbe decisiva