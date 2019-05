Piemonte | vince Cirio Chiamparino lo chiama «Lascio la politica»

Regione Piemonte in mano a Cirio (Forza Italia) che vince e annuncia : “La Tav si farà” : Il Piemonte in mano a Cirio di Forza Italia che annuncia che la Tav si farà Alberto Cirio, 46 anni eurodeputato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Regione Piemonte. Sono stati così confermati gli exit pool della tarda serata di ieri, che indicavano chiusa l’avventura politica di Sergio Chiamparino alla guida della Regione. … Continue reading Regione Piemonte in mano a Cirio (Forza Italia) che vince e annuncia: “La Tav si ...

Alberto Cirio vince in Piemonte. Sergio Chiamparino sconfitto : Il centrodestra torna alla guida del Piemonte e, sull’onda lunga del successo della Lega, strappa al centrosinistra l’ultima Regione che ancora governava. Alberto Cirio, già assessore regionale ed eurodeputato, è in testa col 49,6% dei consensi quando al termine dello scrutinio mancano poco più di mille seggi. “C’è bisogno di ripartire, mi metterò subito a lavorare”, promette ...

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. In Piemonte vince Cirio : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. In Piemonte vince Cirio : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Elezioni Regionali Piemonte - i primi risultati : vince Alberto Cirio - candidato del centrodestra : Alberto Cirio, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore del Piemonte: al secondo posto arriva Sergio Chiamparino (Pd). Staccati arrivano Giorgio Bertola, candidato del M5S e Walter Boero, del Popolo della Famiglia. Nella Regione il l'affluenza definitiva è stata del 63,34%, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Exit poll Regionali Piemonte : il candidato di centrodestra Alberto Cirio vince - sconfitto Chiamparino : I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull’esito del voto in Piemonte, chiamato a rinnovare il presidente della Regione e il Consiglio regionale, arriva già dagli Exit poll. In testa, secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai c’è Alberto Cirio: il candidato del centrodestra è accreditato tra il 45% e il ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Il Piemontese fallisce due palle break. Il russo vince il primo set 6-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

Miss Universo Italia : la fossanese Giada Bergamaschi vince la seconda tappa Piemontese : E' di Fossano e ha 18 anni la Miss eletta nella seconda Selezione del Tour piemontese di Miss Universe, il Concorso di Bellezza più importante al Mondo. Giocatrice di Pallavolo, alta 177 cm, bionda e occhi azzurri di origini svizzere: Giada Bergamaschi ha trionfato a Monchiero sotto gli occhi attenti del Direttore Nazionale Marco Ciriaci di ...

Tav - Salvini : "Se in Piemonte vince la Lega - si fa" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi, in qualità di segretario della Lega, ha tenuto un comizio a Biella, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Claudio Corradino e ha detto:"Lasciatemi dire che se in Piemonte vince la Lega, la Tav si fa. Se la Lega vince in Piemonte tutte le opere pubbliche colLegate al Piemonte si fanno"Dal palco di Piazza Vittorio Veneto Salvini ha spiegato:"I cantieri non li voglio ...

Tav - Salvini promette : 'Se la Lega vince in Piemonte tutte le opere bloccate si faranno' : 'E' chiaro che se la Lega vince anche in Piemonte tutte le opere pubbliche bloccate che colLegano con il resto del mondo si fanno '. Parola di Matteo Salvini , che, durante un appuntamento elettorale ...

Salvini : "Se la Lega vince in Piemonte la Tav si fa" : Biella, 27 aprile 2019 "Lasciatemi dire che se in Piemonte vince la Lega , la Tav si fa". E' quanto affermato dal leader della Lega Matteo Salvini in occasione di un appuntamento elettorale a Biella ...

ATP Montecarlo – Sonego vince il derby tutto italiano con Seppi - il Piemontese stacca il pass per il 2° turno : Il tennista 23enne si impone in due set al cospetto di Andreas Seppi, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 6-4 Lorenzo Sonego stacca il pass per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, torneo sulla terra che prevede un montepremi di 5.207.405 euro. Il tennista piemontese, numero 96 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, non lascia scampo nel derby azzurro ad Andreas Seppi, superandolo con il punteggio di ...