Piccola guida all’acquisto della prima bicicletta da corsa

(Di martedì 28 maggio 2019) Quella tra gli Italiani e laè una lunga e appassionata storia d’amore: parchi, strade e campagna sono invase da ciclisti colorati, disposti a sfidare qualunque condizione atmosferica pur di passare qualche ora in sella all’amata due ruote E fanno bene! Il ciclismo infatti è uno degli sport più completi e benefici per l’organismo, influisce positivamente su quasi tutti gli aspettisalute.di tutto la è ottimo per il sistema cardiovascolare, in quanto è una forma di esercizio aerobico (ovviamente, dato che mentre si pedala il cuore batte più velocemente). Se praticato in sicurezza il ciclismo è un buon modo per tenere a bada pressione alta e colesterolo. La bici fa dimagrire: si possono bruciare fino a 260 calorie in un’ora, rassodando e allo stesso tempo rinforzando muscoli e articolazioni. Il movimentopedalata coinvolge tutto il corpo e non solo si ...

