Picchiano selvaggiamente e rapinano un’anziana | 2 arresti a Bagheria FOTO

(Di martedì 28 maggio 2019) Sono accusati di aver picchiatoun’anziana signora nel corso di una rapina. Per due pluripregiudicati diarriva l’ordine di arresto da parte del GIP presso il Tribunale di Termini Imerese. Un uomo di 43 anni e uno di 20 sono ritenuti responsabili di una violenta rapina ai danni didonna, ultraottantenne, che nella circostanza aveva riportato diverse fratture. La rapina risale al 17 aprile scorso. Secondo quanto hanno riportato gli investigatori, i due malviventi, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, si fermarono a pochi metri dall’abitazione della vittima. Uno rimase a fare il palo in sella alla moto, l’altro sceso dal mezzo, bussò alla porta dell’anziana signora. All’apertura del portone d’ingresso da parte della vittima, il malvivente le afferrò la collanina in oro che portava al collo e, nonostante l’energica ...

