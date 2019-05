Piazza della Loggia | 45 anni da strage Brescia La bomba | il fascismo e la Madonna

Strage di Piazza della Loggia - Mattarella : democrazia è stata più forte : piazza della Loggia, Mattarella:le innocenti vite spezzate quella mattina del 28 maggio 1974, lo strazio dei familiari, il dolore dei feriti

La storia della strage di Piazza della Loggia non si ferma : Brescia, 28 maggio 1974. In Piazza della Loggia, alle ore 10, dopo dei primi raduni previsti alle 9 in Piazza Garibaldi, Porta Trento e Piazza Repubblica, è indetta una manifestazione dal “Comitato Permanente Antifascista”, per protestare contro la dilagante violenza di matrice fascista che aveva ripetutamente colpito, soprattutto negli ultimi due anni, il capoluogo di provincia lombardo.C’è la pioggia quella ...

«La mia Livia - sparita nel fumo dopo la bomba di Piazza della Loggia - 45 anni fa»|foto : Manlio Milani e la strage di Brescia: «Le sollevai la testa, ma lei non mi vedeva più. Una notte l’ho sognata, aveva una grossa valigia e camminava sempre. Vagava senza sosta. Vorrei poterle dire: fermati, abbiamo trovato la verità»

Comiso - l'abbraccio della Piazza a Maria SS. Addolorata : La città di Comiso ha riabbracciato ieri Maria Santissima Addolorata.piazza Fonte Diana gremita di fedeli ad accogliere il simulacro. Oggi l'ottavario

Lecce - assalto ad un gazebo della Lega in Piazza - ferita una ragazza : Momenti di paura ieri mattina, domenica 19 maggio, a Lecce, precisamente in piazza Sant'Oronzo, dove un gruppo di persone ha improvvisamente assaltato un gazebo della Lega, dove si trovavano alcuni esponenti cittadini del Carroccio, tra cui anche il coordinatore locale, Mario Spagnolo. Al momento ancora non sono noti con precisione i motivi che hanno portato tale gruppo di persone, composto da almeno sei individui (altre fonti parlano di una ...

Firenze - protestano in duemila contro Salvini : tensione in Piazza e cariche della polizia. Le immagini : Matteo Salvini è intervenuto dal palco in piazza Strozzi, a Firenze, mentre circa duemila persone si sono trovate per contestarlo in piazza della Repubblica, chiusa da transenne e forze dell’ordine. Oltre ai cori e agli striscioni contro il leader della Lega, ci sono stati momenti di tensione con la polizia. Nel video, uno dei tentativi dei manifestanti di forzare il cordone della polizia, con conseguente carica di alleggerimento. ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana a Roma : Dopo gli Internazionali d’Italia di tennis, Roma si appresta ad ospitare un altro grande evento: dal 23 al 26 maggio si terrà l’87ma edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Villa Borghese, Roma: i migliori binomi di tutto il mondo si sfideranno per quattro giorni in 11 gare che metteranno in mostra il meglio dell’Equitazione da ogni parte del globo. Di seguito il programma completo della ...

Pietro Senaldi : "Piazza - rosario e professoressa - le tre balle della sinistra su Matteo Salvini" : Ci sono "tre episodi che rappresentano bene il clima elettorale", spiega Pietro Senaldi, che smaschera la sinistra nella sua campagna contro Matteo Salvini: "Ha messo in giro le foto del flop della piazza durante il comizio del leader della Lega in Duomo a Milano", peccato che quelle immagini siano

La Piazza di Milano per Salvini e i sovranisti : “Con la Lega per cambiare l’Europa (o uscirne)”. Videoracconto della giornata : Salvini e la Lega chiamano a raccolta tutti i loro militanti in vista delle elezioni Europee. Dal palco di Milano, in una piazza Duomo non così gremita come si aspettava il leader del Carroccio, vengono scanditi slogan contro l’Europa e a favore del federalismo, manovra sempre cara ai leghisti del nord Italia. Fra chi viene dalla Sicilia e dice di ispirarsi all’amministrazione di Milano e chi dalle regioni storicamente più care alla ...

Aborto : femministe contestano la “Marcia per la Vita” ‘limonando’ in Piazza della Repubblica : “Sulle nostre vite decidiamo noi!“: le donne di Non Una di Meno contestano la ‘Marcia per la Vita‘ ‘limonando’. Si sono trovate in piazza della Repubblica poco prima dell’inizio della manifestazione del popolo pro-life e hanno iniziato a baciarsi, annunciando poi la loro partecipazione al Pride di Roma che si terrà l’8 giugno. “Oggi lanciamo la partecipazione transfemminista di Non Una Di ...

Tragedia Piazza San Carlo - condannati a dieci anni i ragazzi della banda dello spray : Tragedia Piazza SAN Carlo – Arrivano le pesanti condanne dopo la Tragedia di Piazza San Carlo dopo il disastro del 3 giugno 2017 durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: dieci anni di carcere per i quattro responsabili del disastro. L’accusa per i giovanissimi marocchini è omicidio preterintenzionale, lesioni, rapina e furto. Il bilancio fu addirittura di 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne ...

