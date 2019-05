Piazza Affari la peggiore in Europa con le banche Lo spread sfiora 290

Piazza Affari annulla gudagni con balzo spread. Fiat regina del listino : Borse europee in moderato rialzo dopo l'esito delle elezioni per il Parlamento europeo; Milano frena complice l'impennata del differenziale a ridosso di 280 punti. Sul fronte industriale, focus sulla proposta di fusione di Fca (+19% in avvio) a Renault (+16% a Parigi). Wall Street chiusa...

Dazi e petrolio affossano le Borse - Piazza Affari ai minimi da 3 mesi : Pesano i timori per le tensioni tra Usa e Cina. Al via le consultazioni elettorali in alcuni Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Le urne si chiuderanno per tutti domenica. Intanto, sembrano più vicine le dimissioni di Theresa May. Il greggio cede oltre il 5% mentre Milano chiude in ribasso del 2,12%. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.500 punti - 23 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 20.500 punti. Previsti anche diversi dati macroeconomici in agenda

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un nuovo rimbalzo - 22 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un nuovo rialzo. Non sono previsti molti dati macroeconomici di rilievo in agenda

Juventus e Allegri - divorzio dopo 5 anni : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Juventus - Max Allegri non sarà più l'allenatore : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda anche allo spread - 16 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche allo spread. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda

Lo spread scatta verso quota 290. Piazza Affari maglia nera in Europa : L'Europa non segue le buone performance di Wall Street e Asia. Oggi attesa per il dato sul Pil europeo del primo trimestre. Occhi puntati sulle trimestrali in arrivo, a Piazza Affari vola Ferragamo dopo la trimestrale...

Pietro Giuliani re di Piazza Affari I manager che hanno reso di più : E' Pietro Giuliani, storico numero uno di Azimut, il re di Piazza Affari da inizio 2019, grazie ai buoni numeri della trimestrale che hanno contribuito a far salire del 80,75% le quotazioni del titolo in poco più di quattro mesi. Alle sue spalle si mettono in luce anche la Ferrari guidata da Louis Camiller, Banca Generali, affidata alle cure di Gian Maria Mossa, e Leonardo (capitanata da Alessandro Profumo). Ma risultati i rilievo in ...

Vola a Piazza Affari Geox : Brilla l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano con un aumento del 2,74%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Molmed : Prepotente rialzo per la società di biotecnologie , che mostra una salita bruciante del 2,95% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Molmed è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : allunga il passo CIR : Effervescente la holding italiana , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,61%. L'andamento di CIR nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza ...

Exploit del comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 65% - : Si muove a passi da gigante l' indice dei titoli bancari in Italia che fa anche meglio dell' indice bancario europeo , con un guadagno di 139 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 8.

Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa : Giornata tonica per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Il sentiment degli investitori per il momento positivo dipenderà tuttavia dall'evoluzione nei ...