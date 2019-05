Perché l' Italia rischia di restare fuori dalla prossima Bce

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) È come se il governo giallo verde ce la mettesse tutta per complicarsi la vita In Europa. Il Salvimaio infatti sembra andare all’arrembaggio sui vari dossier senza una reale valutazione dei rapporti di forza e dei vincoli esistenti, come se i nuovi equilibri determinatisi a livello nazionale si proiettassero per magia sul piano europeo. Con la fine del mandato di Mario Draghi il prossimo ottobre, per esempio, è noto che per un complesso gioco di incastri l’disenza un proprio rappresentante nel Comitato direttivo della Bce, vale a dire il board ristretto nel quale vengono prese le decisioni di politica monetaria più importanti della Banca. Saggezza vorrebbe che l’giocasse la sua partita in modo felpato, dietro le quinte dell’horse trading, formula elegante per significare il mercato delle principali nomine ...

lauraboldrini : Dal voto emerge un’indiscutibile vittoria della Lega, da cui però l’Italia non trarrà vantaggio in Europa Bene ch… - davidealgebris : Parlamento Europeo sara a maggioranza Europeista, netta. Italia unico paese dei grandi con Populisti al governo e g… - matteosalvinimi : #oggivotoLega perché...? Perché non vogliamo più Europa ma PIÙ ITALIA!???? -