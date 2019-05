Pavia | eletto a Tromello il primo sindaco transgender d’Italia | è Gianmarco Negri

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019), 40 anni, avvocato penalista, è il: è nato donna (si chiamava Maria), poi alcuni anni fa si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici per cambiare sesso, conclusi con la variazione anche anagrafica. Con il 37,54% delle preferenze ha vinto a sorpresa le amministrative a, paese di 3.700 abitanti in Lomellina, in provincia di, dove “CambiaMenti per”, la sua lista civica che guarda a sinistra si è aggiudicata la maggioranza nonostante oltre il 50% dei suoi concittadini abbia scelto invece di votare per la Lega alle elezioni europee. Contro di lui c’erano tre candidati, tra cui un altro avvocato, il viceuscente Antonio, con una civica di centrodestra, che ha ottenuto il 23,16%, e Renato Cappa, che correva per la Lega in solitaria e ha raccolto il 25,79%.in passato ha ...

ilpost : A Tromello, in provincia di Pavia, è stato eletto il primo sindaco transgender in Italia - repubblica : A Tromello, in provincia di Pavia, eletto il primo sindaco transgender d'Italia - you_trend : ?? #DecisionDesk @AgenziaQuorum / @you_trend: FABRIZIO FRACASSI (CDX) ELETTO SINDACO DI #PAVIA #MaratonaYouTrend… -