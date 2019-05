Paura per Pirlo | la figlia investita da un’auto a Torino DETTAGLI

Maltempo - a Modena ponti restano chiusi : Paura per il Secchia : L’Agenzia regionale di protezione civile nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, ha diramato l’allerta rossa per criticità idraulica valida fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 29 maggio. Rimangono pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia; chiuso sempre sul Secchia anche il Ponte Motta a Cavezzo, di competenza della Provincia, e il ponte di strada ...

Roland Garros – Che Paura per Osaka all’esordio - la n°1 al mondo ad un passo dall’eliminazione : sorride Sabalenka : Naomi Osaka ad un passo dall’eliminazione al primo turno del Roland Garros, bene Sabalenka E’ iniziato da un paio di giorni ormai lo spettacolo del Roland Garros. Oggi in campo tanti campioni del tennis, tra i quali anche la numero 1 del ranking WTA, Naomi Osaka, che ha disputato un match complicatissimo all’esordio. La giapponese se l’è infatti vista brutta contro la slovacca Schmiedlova: la numero 90 al mondo ha ...

Inter - Paura per Wanda Nara fuori da San Siro : l'agguato dei tifosi dopo la vittoria con l'Empoli : paura per la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, alla fine di Inter-Sassuolo. La showgirl è scesa in campo con il figlio più grande per salutare l'attaccante Interista, sia per consolarlo dopo il rigore sbagliato, ma anche per festeggiare con lui la faticossima qualificazione in Champions g

Devastante terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - Paura anche in Ecuador - Brasile e Colombia [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

Pamela Prati confessa a Verissimo : 'Ho Paura' - D'Agostino replica - 'Tutto per soldi' : La vicenda Pamela Prati sembra ormai arrivata alla resa dei conti dopo che per settimane non si è fatto altro che parlare delle presunte nozze della showgirl con Mark Caltagirone. Dopo varie volte che la showgirl è stata ospite a vari programmi televisivi, adesso Pamela ha confessato davanti a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo che tutta questa storia non era altro che una messinscena posta in atto dalle sue manager. La verità sul caso ...

Verissimo - Pamela Prati inquietante : "Perché sono terrorizzata - di chi ho Paura". Il suo terribile sospetto : A Verissimo, il grande giorno di Pamela Prati. Ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, ecco la confessione già anticipata da qualche giorno: Mark Caltagirone non esiste. Così come non esiste alcun matrimonio. Parola fine su una vicenda grottesca e a tratti inquietante, per certo molto delicata, tanto

I nostri figli sono in pericolo! Amal fa causa all'Isis e George Clooney ha Paura : "Non vogliamo che i nostri bambini diventino bersagli, quindi dobbiamo prestare attenzione", ha spiegato il divo di Hollywood. George Clooney e la sua famiglia sono in pericolo? L'attore ha rivelato in un'intervista a The Hollywood Reporter di essere preoccupato per la sicurezza dei suoi figli, i gemelli Alexander ed Ella, di quasi due anni. --"Mia moglie sta portando il primo caso contro l'Isis in tribunale, quindi abbiamo un sacco di ...

All Together Now - Paura per Michelle Hunziker prima della puntata : bloccata in auto grida "aiuto" : Momenti di tensione per Michelle Hunziker a ridosso della seconda puntata di All Together Now, lo show in onda su Canale 5 giovedì 23 maggio. Tensione perché a poche ore dal via della puntata, la conduttrice - lo ha mostrato lei stessa in una story su Instagram - si è trovata nel bel mezzo di una st

Merkel all’ultima prova elettorale : la Germania ora ha Paura di perderla : Quando l’Università di Harvard, nel dicembre scorso, ha celebrato Angela Merkel con un video di cinquanta secondi, definendola «la donna più potente del mondo» e «la leader de facto dell’Europa», in Germania molti hanno alzato il sopracciglio, trovandolo decisamente troppo retorico, un’americanata, diremmo noi. Ma la realtà – al netto delle colonne...

Firenze - Reggio e Ferrara : la grande Paura dem per le Comunali : Sarà difficile dare già lunedì prossimo una valutazione politica delle elezioni amministrative, che si svolgono in contemporanea con le europee e le regionali in Piemonte. Nella stragrande maggioranza dei ventisette comuni capoluogo di provincia chiamati a eleggere il proprio sindaco, infatti, saranno con ogni probabilità i ballottaggi di due settimane dopo a decidere il colore dell’amministrazione. Almeno ...

Paura per la madre di Zaniolo : minacciata e derubata per la seconda volta in pochi mesi : Nicolò Zaniolo ha denunciato per la seconda volta una rapina ai danni della madre Francesca Costa in quel di Roma “Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose… poi non lamentatevi”. E’ il post di Nicolò Zaniolo, il quale per la seconda volta è stato costretto a denunciare una ...

Paura per il potente “Wedge tornado” che ha toccato terra in Missouri : Un “violento tornado” ha toccato terra in Missouri: lo ha reso noto il National Weather Service, secondo cui il fenomeno potrebbe causare vittime e gravi danni, dopo le vittime registrate già ieri per un incidente stradale. Il “Wedge tornado” (ossia tornado a base molto larga) ha toccato terra nella notte americana. E’ stata diffusa un’allerta a Jefferson City. L'articolo Paura per il potente “Wedge ...

Salvini : “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la Paura che uno possa essere indagato” : “Toglierei l’abuso d’ufficio: non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel salotto di “Porta a Porta”. L'articolo Salvini: “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” proviene da ...