Pattinaggio artistico – Al via domenica i campionati italiani a Ponte di Legno

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Nazionali Obbligatori 2019 : Elena Donadelli e Alessio Gangi confermano la leadership italiana : Il mitico PalaPilastro, celebre impianto sportivo situato nella zona est della città di Bologna, ha ospitato la scorsa settimana i Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle riguardanti la specialità degli Obbligatori, evento che ha coinvolto più di 120 atleti provenienti da tutta la penisola. Nella massima categoria i pattinatori si sono sfidati eseguendo tre esercizi di grande difficoltà, ovvero il Doppio tre indietro esterno ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Trofeo Sedmak-Bressan 2019 : trionfo di Lucaroni nel singolo e in coppia con Tarlazzi. Successo di Ghiroldi nel femminile : Si sono spenti i riflettori alla Pikelc del Polet di Opicina (Trieste), impianto sportivo che questa settimana è stato teatro dell’edizione numero trentotto del Sedmak-Bressan 2019, celebre Trofeo Internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. In una gara segnata da diverse sbavature a imporsi nettamente è stato Luca Lucaroni, il quale ha fatto il vuoto in entrambi i punteggi pattinando un programma libero pulito, impreziosito, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Trofeo Sedmak-Bressan 2019 : Luca Lucaroni e Letizia Ghiroldi avanti dopo lo short. Esordio del sistema Rollart nella danza : L’impianto sportivo Pikelc del Polet di Opicina (Trieste) sta ospitando questa settimana il Sedmak-Bressan 2019, storico Trofeo Internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle giunto alla sua trentottesima edizione, quest’anno di particolare interesse per via della presenza di moltissimi atleti di veritice motivati a entrare sempre più in confidenza con il nuovo sistema di punteggio Rollart prima degli attesi Campionati Nazionali ...

Pattinaggio artistico - Marina Piredda : “Nella prossima stagione voglio superare i 180 punti” : Nell’ultima parte della lunga stagione di Pattinaggio artistico 2018-2019 abbiamo visto sbocciare un grande talento, Marina Piredda. La pattinatrice, nata e cresciuta a Cavalese (Trento) e tesserata con la società sportiva Fiemme On Ice, si è distinta infatti in un primo momento ai Campionati del Mondo di Saitama (Giappone), dove ha mancato la qualificazione in modo decisamente rocambolesco posizionandosi al ventisettesimo posto, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : Friburgo si tinge d’azzurro. Standing ovation per Lucaroni - trionfo per Ghiroldi. : Si è conclusa nella tarda serata di ieri l’International German Cup 2019, importante competizione di Pattinaggio artistico a rotelle come da tradizione in scena a Friburgo presso la Schauenberg-Halle, impianto del complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844. Con un programma libero davvero emozionante, a conquistare il primo posto nella specialità individuale maschile della massima categoria è stato Luca Lucaroni. Il detentore del ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : Luca Lucaroni al secondo posto dopo lo short. Che battaglia con Torrico! : Proseguono le competizioni alla Schauenberg-Halle, impianto del complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania), questa settimana teatro dell’International German Cup 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella giornata di ieri sono andati in scena gli short program della specialità individuale maschile Junior e Senior, che hanno visto sfidarsi per il vertice i pattinatori spagnoli e italiani. In una gara ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : una convincente Ghiroldi si porta al comando dopo lo short. Peroni avanti tra le Junior : Il complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana l’International German Cup 2019, importante competizione di Pattinaggio artistico utile per testare la forma degli atleti azzurri che, a differenza degli altri anni, dovranno affrontare parecchie gare in un lasso di tempo molto breve a causa dall’anticipo dei Campionati Mondiali, inseriti all’interno dei World Roller ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2019 : il Roma Roller Team conquista la medaglia d’oro. Argento per i Sincro Roller nel Precision : Il Palalasport Giulio Bigi di Reggio Emilia sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, primo importantissimo appuntamento internazionale della stagione 2019. Nella prima giornata di gare passata agli archivi, l’attenzione è stata focalizzata sul Precision Junior, valutato come ormai sappiamo con il nuovo sistema Rollart. Con grande sorpresa, ...

Pattinaggio artistico - Kaetlyn Osmond si ritira ufficialmente dalle competizioni : Come ampiamente previsto, la pattinatrice canadese Kaetlyn Osmond ha annunciato il ritiro ufficiale dall’attività agonistica. La decisione è stata presa durante l’ultimo anno di tempo passato lontano dalle competizioni, maturato grazie alla conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang e dell’oro ai Campionati Mondiali di Milano nel 2018. “Adesso è ufficiale anche se non mi sembra vero […] Sono ...

Pattinaggio artistico - Maxim Kovtun si ritira dalle competizioni : Maxim Kovtun si è ufficialmente ritirato dalle competizioni di Pattinaggio artistico. Ad annunciarlo è stato il pattinatore stesso tramite un post sui propri canali social. “Ho la netta sensazione che, come atleta, ho fatto tutto ciò che potevo, tutto ciò di cui ero capace“, ha scritto il russo, evidenziando anche i problemi fisici che hanno contrassegnato gli ultimi mesi: “L’unica cosa che posso fare per mantenere la ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : la grande prova di Marina Piredda - nuova stella azzurra : C’è luce dopo Carolina Kostner. Lo abbiamo sempre pensato, oggi possiamo dirlo con tranquillità. La giovanissima Marina Piredda è stata infatti protagonista di due prove di grande caratura ai World Team Trophy 2019, gara a squadre di Pattinaggio artistico andata in scena questa settimana a Fukuoka (Giappone), conquistando un punteggio totale di 180.55; risultato, come già specificato dall’analista di Sport Invernali Massimiliano ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : Tuktamysheva si impone nel libero. Una grandissima Piredda si piazza al sesto posto : Con il programma libero del singolo femminile si è chiuso ufficialmente il World Team Trophy 2019, gara a squadre di Pattinaggio artistico quest’anno in scena a Fukuoka (Giappone), presso la Marine Messe. Con una performance di altissimo livello a imporsi è stata la russa Elizaveta Tuktamysheva, autrice di una performance senza la minima sbavatura impreziosita da un triplo axel di grande qualità, dalla combinazione triplo lutz/triplo ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : James-Ciprès dominano il libero nelle coppie. Quarto posto per Della Monica-Guarise : L’ultima giornata di competizioni ai World Team Trophy 2019, gara a squadre di Pattinaggio artistico quest’anno di scena presso la Marine Messe di Fukuoka (Giappone), si è aperta con il programma libero delle coppie. Vanessa James e Morgan Cirprès hanno vinto il segmento per dispersione dopo aver pattinato il miglior programma libero dell’intera stagione. I Campioni Europei in carica, dopo un Mondiale al di sotto delle loro ...