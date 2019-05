Parlamento Ue | ecco gli italiani | rieletti e new entry | prof no Euro e il gestore del

Ecco gli eletti al Parlamento europeo - ora rinunce e opzioni : Si è delineato il primo quadro dei 73 nuovi europarlamentari italiani, con tre congelati in attesa della Brexit. Ripescaggi potranno arrivare da rinunce e opzioni da parte di eletti e plurieletti. CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST Lega: Salvini - Ciocca - Sardone - Tovaglieri - Lancini - Gancia - Zambelli - Panza - Zanni - Cappellari; Partito Democratico: Pisapia - Tinagli - Majorino - Toia - Benifei; M5S: Evi - Beghin - Danzì; Forza Italia: Berlusconi ...

Elezioni europee 2019 : ecco la fotografia del Parlamento europeo : All’indomani della chiusura dei seggi elettorali in tutti i Paesi dell’Unione europea, chiamati in questa fine maggio 2019 ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, ne è uscita un’Europa in cui forse troveranno meno spazio le orde sovraniste, che si stavano diffondendo, a parte l’Italia dove la Lega ha avuto un vero e proprio boom di voti. Certo non hanno ottenuto risultati pessimi. In realtà i movimenti sovranisti sono ...

Ecco il prossimo EuroParlamento Ultimi sondaggi paese per paese : Da ieri al 26 maggio si vota in tutti i Paesi dell'Ue per eleggere 751 eurodeputati. Ecco secondo i sondaggi raccolti da Politico la situazione paese per paese Segui su affaritaliani.it

Elezioni europee - non solo EuroParlamento : ecco organismi e funzioni di tutte le istituzioni dell’Ue (Bce compresa) : Mancano pochi giorni e le urne per le Elezioni europee saranno aperte. Dal 23 al 26 maggio i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles. In Italia si voterà il 26 maggio dalle 7 del mattino alle 23, mentre in altri Stati, come Regno Unito e Paesi Bassi si potrà scegliere già giovedì 23. L’Europarlamento è l’unica istituzione i cui ...

Elezioni Spagna : la sinistra vince - ultradestra in Parlamento. Rebus maggioranza - ecco le possibili alleanze : Il partito socialista spagnolo di Pedro Sanchez vince le Elezioni politiche, ma inizia il Rebus delle alleanze, perché i 123 seggi conquistati con il il 28,7% dei voti non bastano al premier uscente per governare. E non bastano neanche i 42 seggi dell'alleato Podemos. Sicuramente per governare Sanchez avrà bisogno anche del sostegno degli indipendentisti catalani e dei baschi. Seconda notizia della giornata elettorale spagnola, oltre alla tenuta ...

Parlamento - il calendario delle vacanze di deputati e senatori : che porcheria - ecco quando tornano a lavoro : Si prospetta un periodo durissimo per i parlamentari italiani che, calendario alla mano, dovranno fare i salti mortali nei prossimi giorni. Sì, ma per decidere dove andare in vacanza, visto che la combinazione di festività pasquali e ponti vari li terrà lontani dai sudati scranni per tantissimi gior

Europee - la proiezione : ecco come sarà formato il nuovo Parlamento Ue : Il sondaggione in vista delle elezioni Europee di fine maggio. Con l'avvicinarsi delle urne, la pubblicazione delle rilevazioni degli orientamenti di voto si stopperanno, per non influenzare fino all'...