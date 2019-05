Papa Francesco | durissimo attacco del cardinale Müller | Bestiale attaccare Matteo

Elezioni europee - Alessandra Ghisleri : botto-Lega - quanto ha pesato l'elemosiniere di Papa Francesco : "Al di là delle percentuali i numeri veri ci dicono cosa è accaduto. Rispetto alle Elezioni politiche ci sono sei milioni e mezzo di voti in meno, la Lega ne ha presi tre milioni e mezzo in più quanti, ne ha persi il M5s? Quasi 6 milioni e il PD centomila". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merli

Papa Francesco contro il motto “Prima gli italiani” : “I cristiani dicono ‘Prima gli ultimi'” : Per Bergoglio il trattamento riservato ai migranti sempre più spesso "rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto".Continua a leggere

Migranti? Il timore è legittimo - ma la paura rende razzisti! Il monito di Papa Francesco : Il Santo Padre ha scritto un messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019. Il monito di Papa Francesco sull'immigrazione e su come la pubblica opinione, da anni, stia vivendo la crisi migratoria e le politiche dell'accoglienza : "Le società economicamente più avanzate sviluppano al proprio interno la tendenza a un accentuato individualismo che, unito alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, ...

Papa Francesco a tutela dei migranti : "Escluderli è segno di declino morale" : “Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità”. Il Papa, nel Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato, ribadisce la posizione della chiesa sull’accoglienza: “Ciò che spinge il Samaritano - uno straniero rispetto ai giudei - a fermarsi è la compassione, un sentimento che non si spiega solo a livello razionale. La compassione tocca le corde più sensibili della ...

Quanto guadagnano preti - sacerdoti e Papa Francesco? Rimarrete sorpresi delle cifre : Se lo chiedono in tanti, ora finalmente la vicenda prende forma. Quanto guadagna un uomo che decide di seguire la strada del Signore? Partiamo dai parroci: un prete “guadagna” in media 1.000 euro al mese, escluse le offerte per le messe. È Quanto scrive Il Messaggero, che ha pubblicato un’inchiesta sul rapporto tra soldi e Chiesa, elencando punto per punto tutti gli introiti del clero, partendo da uno spunto di cronaca (alcuni preti di Bergamo ...

Francesco Arca di Uomini e Donne oggi è un papà (sexy). E i suoi figli sono una meraviglia : sono passati anni dai tempi di Uomini e Donne, da quando Francesco Arca iniziava a farsi conoscere dal pubblico. Era il “bello della situazione”, tutto muscoli e con quello sguardo penetrante che faceva svenire le Donne. Ora invece è molto cambiato. Intanto ha Arca ha fatto e sta continuando a fare molta strada. Non è rimasto uno dei tanti tronisti poi caduti nel dimenticatoio: è diventato un attore, ha lavorato per Ozpetek e preso prendendo ...

Europee 2019 - queste elezioni sono un test anche per Papa Francesco : Le elezioni Europee sono un test anche per Papa Francesco. Per la loro importanza nazionale e internazionale gli spostamenti elettorali, che saranno certificati dalle urne, avranno un forte impatto sulla posizione geopolitica del pontefice argentino. In Italia l’esito delle urne decreterà in primo luogo l’indice di consenso per Matteo Salvini. Il leader leghista, che in un quarto di secolo di attività nel consiglio comunale di Milano non si era ...

Papa Francesco - manovra politica senza precedenti : la battaglia per difendere l'Europa : Forse, mai come in occasione di queste elezioni Europee, la Chiesa è scesa in campo. Lo ha fatto in particolare con i messaggi di Papa Francesco, parole che possono avere un grande peso specifico e non solo per ciò il ruolo che riveste: basti pensare che quasi il 50% dei cittadini europei è di relig

Papa Francesco – Crozza prepara un angelus con il botto e prepara lo striscione anti Salvini da appendere al balcone : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda venerdì in prima serata su Nove, un esilarante Maurizio Crozza veste i panni di Papa Francesco e affacciato alla finestra dell’angelus srotola il suo striscione anti- Salvini dove campeggia la scritta ‘Salvini ce l’hai piccolo’: “Quel ciccione sovranista me fa fischiare dalla piazza de Milano…e tu dici a me non lo faccia? E invece io lo faccia. Io questo ...

Papa Francesco : calcio resti un gioco di squadra - è il più bello : Papa Francesco: calcio resti un gioco di squadra, è il più bello. Dietro una palla che rotola c'e' quasi sempre un ragazzo con i suoi sogni

Papa Francesco - l'elemosiniere Krajewski è indagato : un pesantissimo dubbio sul "gesto di carità" : Due notizie fresche. La prima. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia di Acea (Azienda Comunale Energia e Ambiente) per il riallaccio abusivo della corrente elettrica allo stabile occupato vicino a San Giovanni in Laterano. I reati ipotizzati vanno dal danneggiamento al furto di

Papa Francesco - l'ordine ai vescovi sull'emergenza immigrati : "Risolvete voi : non si possono accogliere tutti" : Un pezzo di verità sul pensiero di Papa Francesco sull'emergenza immigrazione in Italia è emerso con prepotenza durante il recente vertice a porte chiuse con i vescovi italiani. A chi ha chiesto al pontefice come poter affrontare il problema dei migranti, il Papa ha risposto secco: "Quello dei migra