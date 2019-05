Panchina Spal | Semplici verso il Genoa | tutti i nomi per il sostituto FOTO ...

Inter - rimandate le decisioni sulla Panchina : è morto il fratello di Spalletti : Luciano Spalletti ha subito un grave lutto in queste ore, l’Inter ha dunque momentaneamente rallentato ogni decisione in merito alla guida tecnica Grave lutto per l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti. E’ morto il fratello maggiore, Marcello, all’età di 66 anni. Lo rendo noto il club nerazzurro con un comunicato sul suo sito ufficiale. “FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia ...

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della Panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN/ Diretta tv - Cutrone parte dalla Panchina - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN: Diretta tv, le notizie alla vigilia su moduli e titolari di Semplici e Gattuso per l'ultima giornata di Serie A.

Spal - importanti annunci di Vagnati per Panchina e mercato : “Col mister abbiamo parlato, c’e’ un ottimo rapporto e dobbiamo a fine stagione trovarci per vedere quello che e’ il programma futuro. Abbiamo un altro anno di contratto e possiamo anche prolungare per un’altra stagione ancora: penso che saro’ una formalita'”. Sono le dichiarazioni di Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, dagli studi di Sky Sport in merito al futuro di Semplici, in ...

Panchina Spal - il tecnico Semplici verso l’addio : Panchina Spal – Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, nella giornata di ieri è andata in scena la 36^ giornata del massimo torneo italiano, beffa per la Spal nel match contro il Napoli, la squadra di Semplici ad un passo da un altro risultato importante davanti al pubblico amico poi è arrivata la sconfitta nel finale. Vantaggio per la squadra di Carlo Ancelotti con Allan, poi arriva il pareggio siglato da Petagna su calcio ...

Inter - Juve e Roma : da Allegri a Conte e Spalletti : che triangolo in Panchina : SI PARTE DA Allegri - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tutto partirà da Massimiliano Allegri , apparso nervosissimo ieri nel post-Inter- Juve fino alla lite in tv con Daniele Adani. ...

Calciomercato Inter : Conte al posto di Spalletti nella Panchina dei nerazzurri : La suggestione è talmente forte che in molti hanno già cominciato a immaginare il modulo con cui potrebbe giocare l'Inter di Antonio Conte, un 3-5-2 dove sarà fondamentale il rilancio di Radja ...

Pistocchi : 'Panchina tra Spalletti e Conte - all'Inter in atto una guerra di potere' : Il calcio giocato in questa settimana è l'argomento principale dei giornali sportivi ma non passa di certo in secondo piano il calciomercato: le principali società di Serie A si stanno sicuramente attivando da questo punto di vista, con l'obiettivo di migliorare le rose per la prossima stagione. Si sa che però il mercato passa anche dal raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali: è il caso delle società che lottano per un posto in Champions ...