(Di martedì 28 maggio 2019) Si terrà, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Antonioe il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della Champions League, l’allenatore di Grugliasco sembrerebbe non resistere alle tentazioni della Roma, che gli propone un contratto triennale e le garanzie tecniche richieste. Prima, però, c’è da discutere con i bergamaschi, che pare si siano già iniziati a muovere per una eventuale sostituzione di. A quanto si apprende, i due profili su cui si sta lavorando con più assiduità sono quelli di Eusebio Di Francesco e il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, che non ha ancora chiuso il rinnovo con la società di Ferrero. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

CalcioWeb : Panchina Atalanta, oggi l'incontro Percassi-Gasperini: si valutano due nomi 'forti' tra i successori in caso di sep… - rockbeatz22 : Io comunque non vi capisco. Ho sentito insulti a #Gagliardini per aver esultato per l’atalanta. Insulti a #Radja pe… - romanewseu : Panchina Roma, ipotesi #Mihajlovic. L’#Atalanta su #DiFrancesco #ASRoma #RomanewsEU -